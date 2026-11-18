Universitario de Deportes ha contado a lo largo de su historia con varios jugadores que dejaron huella en el fútbol peruano y que incluso llegaron a jugar en el extranjero. En ese contexto, un exfutbolista del Tottenham de Inglaterra no dudó en referirse a tres importantes integrantes del elenco crema: se trata de Horacio Benincasa, quien jugó en los Spurs Sub-18 y habló sobre sus excompañeros Andy Polo, Aldo Corzo y Edison Flores.

Horacio Benincasa elogió a Andy Polo, Aldo Corzo y Edison Flores

En conversación con el programa Mano a Mano, de Denganche, el actual jugador de ADT a préstamo de Deportivo Garcilaso, señaló que se encuentra muy feliz por estos tres jugadores de Universitario, recordando sus vivencias juntos con ellos.

"Estoy feliz de que 'Orejas', Polo y el mismo Corzo sean los que están disfrutando este momento de la 'U', porque con ellos pasamos las malas. Estuve casi cuatro años y medio en la 'U' y tuve, exagerando, 14 presidentes. Hasta nos prohibieron contratar".

"En 2018 le ganamos medio a cero a Sport Huancayo. La gente, rumbo al bus, te lapeaba y motivaba. Vivimos momentos jodidos, picantes. Nos fortaleció el carácter. Después de todo eso, puedes pelear cualquier cosa", señaló el defensor.

De esta manera, el exjugador manifestó que se encuentra feliz por Andy Polo, Aldo Corzo y Edison Flores, quienes actualmente son referentes de Universitario en la Liga 1. Esto debido a su gran aporte que representan para el club estudiantil.

Horacio Benincasa jugó en el Tottenham sub 18

Trayectoria de Horacio Benincasa