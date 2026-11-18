Un hombre de Wadsworth se encuentra enfrentando cargos por agresión agravada después de ser acusado de realizar múltiples disparos en las afueras de un Walmart en Ohio.

Las autoridades siguen investigando los hechos. ¿Se registró algún herido?

Registran varios disparos en los alrededores de Walmart; ¿qué pasó?

Reportan varios disparos en Walmart; ¿hubo heridos?

Según informes de ‘Fox8’ y otros medios internacionales, se reportó que los operadores del 911, en Estados Unidos, recibieron múltiples llamadas alrededor de las 6:15 p. m. del martes 17 de noviembre, alertando sobre disparos en el estacionamiento de un Walmart en Ohio.

Afortunadamente, no se registraron heridos por bala, y los agentes que llegaron al lugar lograron localizar y arrestar rápidamente al presunto autor de los disparos.

Por su parte, las autoridades señalaron que el altercado se originó a raíz de una discusión entre dos individuos en el estacionamiento. Un hombre disparó varias veces con una pistola, mientras que el otro lo atropelló con su vehículo antes de abandonar la escena. Luego, este conductor se comunicó con la policía para reportar lo sucedido.

El presunto agresor, identificado como Nicholas Miller, de 33 años y residente de Wadsworth, fue detenido por agresión con agravantes , un delito grave de segundo grado, y permanece en la cárcel del condado de Medina. Aunque fue trasladado a una sala de urgencias debido a lesiones que no amenazaban su vida, fue dado de alta poco después.

¿Cuál es la situación del hombre detenido?

Se espera que Miller comparezca ante el juez en el transcurso de hoy. Hasta el momento, no se ha determinado si la otra persona involucrada enfrentará cargos.

La policía calificó el evento como un incidente aislado y aseguró que no representa una amenaza para la comunidad. No se ha compartido más sobre este caso.