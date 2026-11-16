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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Vermont: reportan intensa BÚSQUEDA de hombre que ROBÓ auto tras INCIDENTE
La policía de St. Albans está en la búsqueda de un individuo sospechoso de haber robado un auto en las instalaciones de Walmart. ¿Qué delitos enfrentará?
¡Atención! La policía de St. Albans, Vermont, Estados Unidos, busca a un hombre sospechoso de robo de vehículos, tras un violento incidente ocurrido el domingo en las instalaciones de Walmart. Las autoridades empezaron una investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del presunto autor. Aquí lo que se sabe.
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Reportan intensa búsqueda de hombre que robó auto tras incidente en Walmart
Según lo expuesto en 'WCAX3', la policía de St. Albans busca a Tylor Lindsay, un hombre de 29 años originario de Alburgh, acusado de robar una camioneta Chevy Tahoe 2024 del estacionamiento del Walmart situado en 700 Tuckers Way.
Según las primeras investigaciones, Lindsay comenzó su acción delictiva al ingresar a un SUV Mercedes-Benz, donde forcejeó con el propietario que se encontraba dentro del auto, antes de dirigirse al Tahoe.
Un testigo relató que el sospechoso se enfrentó al conductor de la camioneta, que estaba cargando sus compras, le robó el vehículo y luego condujo de manera imprudente por el estacionamiento.
Posteriormente, el Tahoe fue localizado en St. Albans. Las autoridades han instado a la ciudadanía a no acercarse a Lindsay si lo ven, y a reportar su ubicación y cualquier información adicional que puedan tener.
¿Por qué suceden incidentes en los estacionamientos Walmart?
Medios internacionales señalaron que los problemas en los estacionamientos de Walmart se deben, en gran medida, a la elevada cantidad de tráfico tanto peatonal como vehicular, así como a la complejidad de los diseños viales y a los factores de seguridad característicos de las grandes superficies comerciales.
Dada su posición como una de las cadenas más concurridas a nivel mundial, la probabilidad de que se presenten incidentes o delitos se incrementa de manera significativa.
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