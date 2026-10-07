Piero Magallanes dejó rotundo comentario sobre 'extranjeros' de la selección: "Hablan mucho"

Piero Magallanes fue una de las sorpresas en la convocatoria de la selección peruana para la última fecha FIFA y deslumbró a muchos hinchas por su rendimiento dentro del campo. En ese sentido, ahora el jugador de Sport Huancayo sorprendió dejando un contundente comentario sobre los futbolistas ‘extranjeros’ que tiene la Bicolor en la actualidad. ¿Qué sucedió?

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El delantero del combinado patrio fue entrevistado por RPP tras haber regresado al Perú para sumarse a los entrenamientos del 'Rojo' de cara a la jornada número 11 del Torneo Clausura 2026, ya que se juega la recta final de la Liga 1. En ese sentido, al atacante le consultaron por su experiencia en el combinado nacional y sobre sus compañeros, con quienes estuvo a lo largo de tres semanas concentrando en Norteamérica.

"Los compañeros que están en el extranjero nos hablan mucho, nos dicen que tenemos que salir y vivir nuevas experiencias para venir más fuertes a la selección. Gallese y Carrillo nos hablan bastante, he conversado mucho con Noriega también", indicó Piero Magallanes, dejando claro que los más experimentados de la selección peruana brindan constantemente su apoyo a los más jóvenes.

Piero Magallanes es la revelación de la selección peruana.

Recordemos que en noviembre habrá una nueva fecha FIFA y es muy probable que Mano Menezes vuelva a llamar al delantero de Sport Huancayo para dichos amistosos. El extremo lleva un total de cinco goles en 29 partidos en la presente Liga 1 2026 y ha sido clave en varios compromisos de los huancaínos. Por ello, cumplió una meta como era llegar a la Bicolor.

Piero Magallanes emocionado con la selección peruana

"Siempre trabajo para estar en la selección, era mi mayor sueño de niño y, ahora que he logrado mi objetivo, no me voy a conformar. Quiero ir a la Copa América y jugar la Eliminatoria. Todavía estoy muy lejos de superar a mi papá en la selección", señaló Piero Magallanes.