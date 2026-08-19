Alineaciones Cienciano vs. Botafogo: formaciones para el partido de la Copa Sudamericana

Este jueves 20 de agosto se enfrentarán Cienciano y Botafogo en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Por ello, previo al compromiso internacional, te brindamos las alineaciones que utilizarán ambos equipos para obtener la clasificación a los cuartos de final del torneo Conmebol.

Posible alineación de Cienciano

Horacio Melgarejo vuelve al banquillo del 'Papá', ya que no puede dirigir en la Liga 1 debido a una fuerte sanción. Por ello, se encuentra con todo el ánimo para mandar un potente once inicial similar al de la semana pasada en Cusco, ya que en el Torneo Clausura utilizó un equipo con algunos suplentes para el encuentro ante Deportivo Garcilaso. Eso sí, vale precisar que Santiago Arias vuelve a estar disponible.

Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Matías Succar.





Cienciano busca sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Posible alineación de Botafogo

Botafogo acaba de anunciar la salida de Franclim Carvalho, director técnico portugués que fue sumamente criticado tras la goleada 6-1 ante Cienciano en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por ello, Rodrigo Bellão, entrenador de la Sub-20 del club, será el encargado de estar en el banco para el compromiso en el Estadio Nilton Santos. Te dejamos su posible once inicial.

Warlerson; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Justino, Marcal; Huguinho, Cristian Medina, Danilo, Álvaro Montoro; Matheus Martins y Kadir.

Botafogo se ilusiona con dar el gran golpe y remontar el 6-1 en el marcador global.

¿A qué hora juega Botafogo vs. Cienciano y dónde ver?

El partido entre Botafogo vs. Cienciano en Brasil iniciará a las 7.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de DirecTV para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online a través de DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.