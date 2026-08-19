Olimpia vs Vasco da Gama EN VIVO por Copa Sudamericana 2026: en qué canal ver, horario y pronóstico

Momento de un duelo decisivo entre Olimpia y Vasco da Gama por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Defensores del Chaco. Ambos elencos buscarán el triunfo este jueves 20 de agosto a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de Paraguay y Brasil) con la transmisión de ESPN 2 y Disney Plus.

Olimpia y Vasco da Gama volverán a verse las caras en una serie que permanece completamente abierta tras el 0-0 de la ida en Brasil. Ninguno logró sacar ventaja en el primer capítulo, por lo que el conjunto paraguayo buscará hacer valer su localía, mientras que el cuadro brasileño intentará encontrar el camino para dar el golpe y quedarse con el boleto a los cuartos de final.

El 'Decano' llega con buenas sensaciones luego de imponerse 2-1 a Sportivo Ameliano por el torneo paraguayo, mientras que Vasco da Gama también viene de celebrar una victoria, tras superar 3-0 a Santos por el Brasileirao. Ambos afrontan el decisivo compromiso con confianza, aunque el conjunto brasileño tendrá el desafío de mejorar su producción ofensiva después de no poder convertir en la ida.

Todo apunta a un partido intenso, de mucha disputa y con escaso margen para el error. Olimpia intentará tomar la iniciativa impulsado por su público, pero Vasco ya demostró que puede competir de igual a igual y tendrá armas para complicar al dueño de casa. Al no existir ventaja tras el primer encuentro, un nuevo empate llevaría la definición a los penales, mientras que una victoria colocará directamente a uno de los dos en los cuartos de final.

Olimpia y Vasco da Gama igualaron en la ida sin goles.

¿Cuándo juega Olimpia vs Vasco da Gama?

El partido entre Olimpia vs Vasco da Gama por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 se juega el jueves 20 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Ambos equipos quieren jugar un partido perfecto y conseguir su boleto a la siguiente instancia.

¿A qué hora juega Olimpia vs Vasco da Gama?

Este compromiso de Copa Sudamericana inicia a partir de las 5.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de Paraguay y Brasil). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Olimpia vs Vasco da Gama?

La transmisión del partido entre Olimpia vs Vasco da Gama se verá por la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo vía streaming en el aplicativo de Disney Plus para sintonizarlo a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Olimpia vs Vasco da Gama

Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 2, Disney Plus Premium

Brasil: Paramount+, Cazé TV

Chile: ESPN, Disney Plus Premium

México: Disney Plus Premium

Estados Unidos: fuboTV, beIN Sports Connect, ViX, Tubi

Conmebol anuncia partido entre Vasco da Gama y Olimpia.

Posibles alineaciones de Olimpia vs Vasco da Gama

Olimpia: Gastón Olveira, Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra, Esteban Matus, Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás, Romeo Benitez, Sebastián Ferreira y Tiago Caballero.

Vasco da Gama: Léo Jardim, Cuiabano, Robert Renan, Alan Saldivia, José Luis Rodríguez, Thiago Mendes, Cauan Barros, Johan Rojas, Nuno Moreira, Adson y David.

Olimpia vs Vasco da Gama: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Olimpia se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Vasco da Gama en este partido de Copa Sudamericana. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS OLIMPIA EMPATE VASCO DA GAMA Betsson 2.35 3.10 2.90 Betano 2.52 3.25 3.10 Bet365 2.45 3.20 3.10 1XBet 2.54 3.21 3.17 Doradobet 2.54 3.10 3.00

Historial Olimpia vs Vasco da Gama: estadísticas