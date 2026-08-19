Cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: así quedaron las llaves confirmadas

Cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El primero en avanzar fue Fluminense tras eliminar en penales a Rivadavia y después, Estudiantes goleó a la U. Católica. En Paraguay, Palmeiras venció a Cerro Porteño y Platense pasó también por la definición desde los 12 pasos ante Coquimbo. Revisa aquí cómo marchan las llaves confirmadas de estos cruces.

El primer choque confirmado es el de Fluminense vs Platense, por lo que todavía falta conocer los otros tres encuentros que podrán oficializarse en las próximas horas.

Cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Fluminense vs Platense

Estudiantes de la Plata vs Ganador del Flamengo vs Cruzeiro

Palmeiras vs Ganador del LDU Quito vs Mirassol

Independiente del Valle vs Ganador del Corinthians vs Rosario Central

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 están programados para jugarse la semana del 9 de septiembre de 2026, mientras que los partidos de vuelta y la definición de las series se disputarán la semana del 16 de septiembre de 2026.

Resultados de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026