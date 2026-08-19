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Cruces de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026: así quedaron las llaves confirmadas

Ya tenemos un partido confirmado que es el Fluminense vs Platense. A continuación, podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Gary Huaman
Acá podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Acá podrás revisar cómo marchan las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores. | Foto: Conmebol
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Cada vez falta menos para conocer a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El primero en avanzar fue Fluminense tras eliminar en penales a Rivadavia y después, Estudiantes goleó a la U. Católica. En Paraguay, Palmeiras venció a Cerro Porteño y Platense pasó también por la definición desde los 12 pasos ante Coquimbo. Revisa aquí cómo marchan las llaves confirmadas de estos cruces.

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El primer choque confirmado es el de Fluminense vs Platense, por lo que todavía falta conocer los otros tres encuentros que podrán oficializarse en las próximas horas.

Cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Fluminense vs Platense
  • Estudiantes de la Plata vs Ganador del Flamengo vs Cruzeiro
  • Palmeiras vs Ganador del LDU Quito vs Mirassol
  • Independiente del Valle vs Ganador del Corinthians vs Rosario Central

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 están programados para jugarse la semana del 9 de septiembre de 2026, mientras que los partidos de vuelta y la definición de las series se disputarán la semana del 16 de septiembre de 2026.

Resultados de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

  • Independiente Rivadavia 1 (4) - 1 (5) Fluminense
  • Tolima 0-1 Independiente del Valle
  • U. Católica 0-3 Estudiantes de la Plata
  • Cerro Porteño 0-1 Palmeiras
  • Coquimbo Unido 0 (6) - 0 (7) Platense
  • Flamengo 2-1 Cruzeiro (En juego)
  • LDU Quito vs Mirassol | jueves 20 de agosto - 5.00 p. m.
  • Corinthians vs Rosario Central | jueves 20 de agosto - 7.30 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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