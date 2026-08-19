Duelo Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana podrá verse gratis en la Plaza Mayor de Cusco

La ciudad de Cusco se alista para un evento significativo con el encuentro entre Cienciano y Botafogo, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para que los aficionados del 'Papá' puedan seguir el partido, se instalará una pantalla gigante en la Plaza Mayor, donde se espera una gran afluencia de hinchas.

Cienciano comunicó la noticia a través de sus redes sociales, informando que los seguidores podrán llegar a la plaza desde las 5.30 p. m. del jueves 20 de agosto, dos horas antes del inicio del partido, programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). La entrada será gratuita, lo que promete una masiva participación de los seguidores.

Este encuentro es crucial para Cienciano, que busca asegurar su clasificación entre los ocho mejores equipos del torneo. El partido se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro. Para aquellos que no puedan asistir a la Plaza Mayor, la transmisión estará disponible en el canal DSports y a través de las plataformas DGO y Paramount+.

Partido Cienciano vs Botafogo se verá en pantalla gigante. Foto: Cienciano

¿Cómo quedó el partido de ida entre Cienciano vs Botafogo?

Cienciano se presenta a este duelo con una ventaja significativa tras haber derrotado 6-1 a Botafogo en el encuentro de ida, celebrado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Si el 'Papá' logra conservar esta diferencia, asegurará su pase a los cuartos de final con una victoria o un empate. Por otro lado, si Botafogo triunfa por cinco goles, la serie se resolverá en una tanda de penales, mientras que un triunfo brasileño por seis tantos significaría la eliminación del equipo cusqueño.