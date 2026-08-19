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¡Insólito! Botafogo vende entradas para partido ante Cienciano a menos de 4 soles
Botafogo sorprendió a todos sus hinchas al anunciar que las entradas para el partido con Cienciano por Copa Sudamericana cuestan menos de 4 soles.
La semana pasada Cienciano humilló 6-1 a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, para el compromiso de vuelta en el Nilton Santos, el cuadro brasileño sorprendió a toda su hinchada al comunicar que las entradas cuestan menos de 4 soles. Te contamos todos los detalles.
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El 'Fogao' sabe que su afición está absolutamente molesta por el resultado obtenido en Cusco, por lo que muchos no querrán acudir al recinto deportivo para alentar en este duelo trascendental. Por tal motivo, la institución se vio obligada a rebajar los precios de sus boletos a un nivel sumamente insólito, ya que la zona más económica está a únicamente 5 reales (moneda de Brasil).
Al realizar el cambio, estos 5 reales valen exactamente 3.20 soles, suma que, al menos en el mercado peruano, es totalmente inaudita. Vale precisar que ello únicamente es para la “meia-entrada”, la cual es un beneficio que permite a ciertos grupos comprar boletos al 50% de precio, estos son: estudiantes, personas mayores, personas con discapacidad y jóvenes de bajos ingresos (entre 15 y 29 años). En el algunos estados también se incluyen a profesores y algunos oficios más.
Botafogo anunció la venta de entradas.
Además, esto solo es en el sector norte, ya que en sur, oriente y occidente el precio es mucho más elevado. La entrada más cara está en 120 reales brasileños, que al cambio son 78 soles. Con ello, Botafogo se prepara para recibir a su hinchada y soñar con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, cuando se enfrente a Cienciano este jueves 20 de agosto.
Botafogo vs. Cienciano: a qué hora y dónde ver el partido
El partido Botafogo vs. Cienciano por el torneo Conmebol iniciará a las 7.30 p. m. de Perú y 9.30 p. m. de Brasil. Asimismo, la transmisión del compromiso para Sudamérica será mediante la señal de DirecTV. Por último, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.
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