Prensa brasileña dio firme opinión de Cienciano previo partido ante Botafogo: "Irregular"

Cienciano se enfrentará a Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 con la misión de sacar provecho a la ventaja de cinco goles en el marcador global. El 'Papá' llega en gran forma tras haber vencido por 6-1 en la ida y buscará una noche de ensueño. Previo a este duelo, la prensa brasileña fue contundente al analizar sus últimos partidos.

Prensa brasileña dio firme opinión de Cienciano previo partido ante Botafogo

En la previa del encuentro, el portal brasileño 'Jogo a Jogo' analizó la actualidad de ambos equipos y, aunque destacó que Cienciano cuenta con una importante ventaja en la serie, también señaló que viene registrando resultados adversos en sus últimos partidos.

Por ello, calificaron al conjunto imperial como un equipo “irregular”, al menos en lo que respecta a su desempeño en la Liga 1. En ese sentido, remarcaron que el ‘Papá’ tuvo un mejor rendimiento durante el Torneo Apertura en comparación con su inicio en el Clausura, donde ha dejado escapar puntos importantes. Entre ellos, destacaron el reciente empate frente a Deportivo Garcilaso.

Prensa brasileña catalogó a Cienciano como "irregular" previo partido ante Botafogo.

“El equipo llega al partido tras empatar con Deportivo Garcilaso en el Campeonato Peruano. Sin embargo, su rendimiento en la liga nacional ha sido algo irregular. Tras finalizar el Apertura en tercer lugar, Cienciano ha comenzado el Clausura con resultados menos consistentes”, señalaron en su publicación.

Sin embargo, el medio brasileño destacó que la amplia diferencia de goles en el marcador global llevará al 'Papá' a cerrar su línea defensiva en la vuelta, donde no se prevé que sea igual de contundente como en el primer partido.

“Aun así, la ventaja obtenida en Cusco permite a Cienciano adoptar una estrategia distinta a la empleada en la primera etapa. La tendencia se inclina hacia líneas más bajas, protección de área y búsqueda de transiciones rápidas”, mencionaron.

Cienciano recupera a dos jugadores para la vuelta ante Botafogo

Carlos Garcés y Santiago Arias vuelven a estar disponibles para Horacio Melgarejo. Ambos jugadores se perdieron el partido de ida por suspensión, por lo que nuevamente quedaron habilitados. Su inclusión dependerá del técnico.