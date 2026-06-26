Resultados del Sinuano Día HOY, viernes 26 de junio de 2026, EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo

El sorteo del Sinuano continúa siendo uno de los juegos de chance más seguidos en la región Caribe y en distintas zonas de Colombia, con dos emisiones diarias que atraen a miles de jugadores. En esta jornada, correspondiente al viernes 26 de junio de 2026, los apostadores consultan en tiempo real los resultados más recientes, así como los horarios oficiales y los puntos autorizados para la compra de boletos.

Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 26 de junio de 2026, en vivo 09:42 Bienvenidos al sorteo Sinuano HOY, viernes 26 de junio de 2026 llegan una vez más los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados oficiales, conoce los números ganadores, consulta los horarios de cada edición y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. ¡Éxitos!

Lotería Sinuano: resultados del 25 de junio de 2026

Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Día : 3 - 6 - 9 - 5 | La Quinta: 6.

: 3 - 6 - 9 - 5 | La Quinta: 6. Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche: 0 - 8 - 6 - 5 | La Quinta: 1

Sinuano Día y Noche: ¿a qué hora juega?

El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado con dos emisiones diarias. El sorteo de la tarde suele efectuarse alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el sorteo nocturno se lleva a cabo cerca de las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, durante domingos y días festivos, el horario del sorteo de la noche se ajusta y se realiza aproximadamente a las 8:30 p. m., manteniendo así su programación especial para estas fechas.

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados en Colombia, lo que facilita el acceso a los jugadores en distintas regiones del país. Entre los principales puntos de venta se encuentran:

Casas de chance y distribuidores oficiales autorizados, como redes reconocidas de apuestas presenciales en el país.

Plataformas digitales habilitadas por operadores del juego, que permiten la compra de tiquetes en línea de forma segura.

Vendedores autorizados en la región Caribe, donde este sorteo tiene mayor tradición y participación.

Estas opciones garantizan que los usuarios puedan participar de manera legal y con el respaldo del operador del juego, evitando intermediarios no autorizados.