- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Resultados del Sinuano Día HOY, viernes 26 de junio de 2026, EN VIVO: estadísticas y números ganadores del último sorteo
Este viernes 26 de junio se realiza una nueva edición de los sorteos Sinuano Día y Noche. Aquí podrás seguir en vivo los resultados de este popular chance.
El sorteo del Sinuano continúa siendo uno de los juegos de chance más seguidos en la región Caribe y en distintas zonas de Colombia, con dos emisiones diarias que atraen a miles de jugadores. En esta jornada, correspondiente al viernes 26 de junio de 2026, los apostadores consultan en tiempo real los resultados más recientes, así como los horarios oficiales y los puntos autorizados para la compra de boletos.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del jueves 25 de junio: resultados del último sorteo y números ganadores
Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 26 de junio de 2026, en vivo
Bienvenidos al sorteo Sinuano
HOY, viernes 26 de junio de 2026 llegan una vez más los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados oficiales, conoce los números ganadores, consulta los horarios de cada edición y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. ¡Éxitos!
Lotería Sinuano: resultados del 25 de junio de 2026
- Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Día: 3 - 6 - 9 - 5 | La Quinta: 6.
- Estos fueron los números ganadores del sorteo Sinuano Noche: 0 - 8 - 6 - 5 | La Quinta: 1
Sinuano Día y Noche: ¿a qué hora juega?
El Sinuano Día y Noche se realiza de lunes a sábado con dos emisiones diarias. El sorteo de la tarde suele efectuarse alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el sorteo nocturno se lleva a cabo cerca de las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Sin embargo, durante domingos y días festivos, el horario del sorteo de la noche se ajusta y se realiza aproximadamente a las 8:30 p. m., manteniendo así su programación especial para estas fechas.
¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?
Los boletos del Sinuano pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados en Colombia, lo que facilita el acceso a los jugadores en distintas regiones del país. Entre los principales puntos de venta se encuentran:
- Casas de chance y distribuidores oficiales autorizados, como redes reconocidas de apuestas presenciales en el país.
- Plataformas digitales habilitadas por operadores del juego, que permiten la compra de tiquetes en línea de forma segura.
- Vendedores autorizados en la región Caribe, donde este sorteo tiene mayor tradición y participación.
Estas opciones garantizan que los usuarios puedan participar de manera legal y con el respaldo del operador del juego, evitando intermediarios no autorizados.
- 1
Horóscopo de HOY, viernes 26 de junio de 2026, por Josie Diez Canseco: lee aquí las predicciones en salud, dinero y amor
- 2
La impactante razón para que las máquinas tragamonedas desaparezcan de las bodegas
- 3
Nair Aliaga publica lamentables mensajes que le envió Pablo Ceppelini menospreciándola: "No sé quién..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00