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Sinuano Día de HOY, martes 23 de junio EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche en Colombia realizará un nuevo sorteo HOY, por lo que si quiere participar, sepa qué premios puede llevarte y cómo ver los resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 23 de junio de 2026.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 23 de junio de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Sinuano Día y Noche, el chance más famoso de Colombia, regresa con una nueva edición HOY, martes 23 de junio de 2026, y usted podría ser uno de los afortunados ganadores. ¿Confiará en su suerte? En esta nota de Líbero, podrá consultar toda la información que necesitas saber sobre el sorteo y dónde ver EN VIVO los números ganadores.

Revisa los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 22 de junio.

PUEDES VER: ¿Ganaste? Sinuano Día y Noche del lunes 22 de junio: resultados y cómo jugó el sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 23 de junio EN VIVO: resultados del último sorteo

09:15
23/6/2026

Bienvenidos

HOY, martes 23 de junio de 2026 llegan una vez más los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados oficiales, conoce los números ganadores, consulta los horarios de cada edición y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. ¡Éxitos!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano se realiza de lunes a viernes en sus dos horarios, Sinuano Día a las 2:30 pm y Sinuano Noche a las 10:30 pm. Asimismo, los domingos y feriados el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano son: 2, 8, 0 y 9, mientras que los dígitos que menos salen son: 4, 5, 7 y 3. Ten en cuenta esta información al momento de elegir tu boleto.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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