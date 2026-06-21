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Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 21 de junio de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche mantiene el interés en Colombia gracias a sus dos sorteos diarios, horarios fijos y resultados disponibles en tiempo real.

María Zapata
Resultado del sorteo Sinuano Día y Noche
Resultado del sorteo Sinuano Día y Noche | Composición: María Zapata | Líbero
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El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos en Colombia, con emisiones diarias que mantienen a miles de jugadores atentos a los resultados. Este juego de chance realiza dos sorteos al día y permite conocer rápidamente si hay nuevos ganadores. A continuación, revisa los detalles más recientes, los horarios oficiales y dónde puedes comprar tus boletos de forma segura.

Lotería El Sinuano: números ganadores del 20 de junio

PUEDES VER: Sinuano Día del sábado 20 de junio, EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 21 de junio de 2026 EN VIVO: resultados

09:25
21/6/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 21 de junio

HOY, domingo 21 de junio de 2026 se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿Qué jugó el Sinuano en el día?

Por ahora, el resultado del Sinuano Día correspondiente a esta jornada está pendiente de confirmación, por lo que se espera la actualización oficial en las próximas horas, según el cronograma habitual del sorteo.

¿Cómo jugó el Sinuano el 20 de junio?

En el último sorteo del Sinuano Día realizado el sábado 20 de junio de 2026, los números ganadores fueron 5668, mientras que la Quinta correspondió al número 7. Estos resultados ya fueron validados dentro de la programación oficial del juego en Colombia.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

  • El Sinuano Día y Noche se juega de lunes a sábado. El sorteo diurno se realiza aproximadamente a las 2.30 p. m. y el nocturno alrededor de las 10.30 p. m.
  • En domingos y feriados, el sorteo nocturno suele adelantarse a las 8.30 p. m. (hora de Colombia).

¿Dónde comprar boletos del sorteo del Sinuano?

Los boletos del Sinuano pueden adquirirse en Colombia a través de distintos canales autorizados. Entre ellos figuran los puntos físicos de chance ubicados en tiendas, barrios y agencias oficiales. También está disponible la compra mediante plataformas digitales del operador del juego en algunas regiones, además de la red de vendedores autorizados que distribuyen los tiquetes de forma legal y segura.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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