Sorteo Sinuano Día de HOY, viernes 19 de junio de 2026 EN VIVO: resultados y bolillas ganadoras

HOY, viernes 19 de junio, no te pierdas el Sinuano Día y Noche, uno de los sorteos más esperados en Colombia. Pon a prueba tu suerte y participa en las dos oportunidades que tienes para ganar. ¿Ya elegiste tus números? Sigue el sorteo EN VIVO y atrévete a jugar, AQUÍ podrás acceder a los resultados oficiales.

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 19 de junio de 2026 EN VIVO: resultados 08:51 Bienvenidos al sorteo Sinuano Este martes 9 de junio de 2026 se realizará una nueva edición de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta AQUÍ los resultados, descubre los números ganadores, revisa los horarios de cada sorteo y verifica si tu boleto fue el afortunado. ¡Te deseamos mucha suerte!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche se juega todos los días con dos sorteos distintos: el Sinuano Día se celebra a las 2:30 p. m. entre lunes y domingo; mientras que el Sinuano Noche se realiza sobre las 10:30 p. m. de lunes a sábado y los domingos o días festivos a las 8:30 p. m., hora local de Colombia.

Estadística del sorteo Sinuano Día y Noche

De acuerdo con los análisis estadísticos más recientes de los resultados del Sinuano Día y Noche, los números más frecuentes en los últimos años han sido el 2, 8, 9 y 1, destacándose como los más extraídos. En contraste, los números 4, 5, 6 y 7 han aparecido con menor regularidad en los sorteos registrados hasta la fecha.

Accede a toda la información del sorteo Sinuano Día y Noche en Colombia.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano Día y Noche, es indispensable conservar el boleto original en buen estado. Los premios de menor monto pueden cobrarse en puntos de venta autorizados si presentas el boleto ganador y un documento de identidad, mientras que los premios mayores deben reclamarse en las oficinas designadas por la lotería. Es importante realizar el cobro dentro del plazo establecido, que generalmente es de 30 días desde la fecha del sorteo.