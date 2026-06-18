Sinuano Día HOY, jueves 18 de junio de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y resultado del último sorteo de la lotería en Colombia

La lotería Sinuano Día y Noche en Colombia continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores del país, gracias a sus dos ediciones diarias y a la posibilidad de jugar todos los días de la semana. Este jueves 18 de junio de 2026, muchos usuarios buscan conocer los resultados más recientes, así como los horarios oficiales, para no perderse ninguna jugada. A continuación, te contamos cómo avanza el sorteo, qué se sabe de las últimas ediciones y dónde consultar la información actualizada del Sinuano.

Resultados Sinuano Día y Noche hoy, jueves 18 de junio de 2026, en vivo último sorteo 09:14 Bienvenidos HOY, jueves 18 de junio de 2026 se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!

¿Qué jugó el Sinuano Día y Noche este 18 de junio del 2026, en vivo?

Sinuano Día: pendiente

Sinuano Noche: pendiente

Resultados del Sinuano Día y Noche del miércoles 17 de junio

Para el miércoles 17 de junio, el Sinuano Día tuvo como resultado 0, 7, 5 y 5, con la quinta: 9 .

tuvo como resultado . El Sinuano Noche del 17 de junio aún no ha publicado resultados oficiales o no están disponibles en los registros.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche en Colombia?

El sorteo del Sinuano en Colombia se realiza en dos momentos clave cada día. La edición Sinuano Día se juega aproximadamente a las 2:30 de la tarde (hora colombiana), mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo normalmente a las 10:30 p. m. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los domingos y días festivos el sorteo nocturno se adelanta y se realiza alrededor de las 8:30 p. m., por lo que se recomienda verificar siempre la programación oficial.

¿Dónde comprar boletos para el sorteo del Sinuano?

Los boletos del Sinuano Día y Sinuano Noche pueden adquirirse fácilmente en puntos autorizados en Colombia, como locales de apuestas físicas y redes oficiales como SuperGiros, presentes en múltiples ciudades del país. Además, también existe la opción de compra en línea a través de plataformas digitales autorizadas, lo que permite participar en el sorteo desde cualquier lugar de forma más práctica.