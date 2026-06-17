Resultados del último sorteo Sinuano Día de HOY, miércoles 17 de junio: ver EN VIVO los números ganadores

La expectativa crece entre miles de jugadores que esperan conocer si la suerte estará de su lado. Este miércoles 17 de junio se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de las loterías más populares de Colombia. Sigue la transmisión EN VIVO y revisa aquí los números ganadores apenas sean anunciados oficialmente para saber si eres uno de los afortunados.

Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 17 de junio: resultados EN VIVO del último sorteo 10:42 Bienvenidos HOY miércoels 17 de junio de 2026, se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de nuestra plataforma. Asimismo, te informamos sobre el horario de los sorteos. ¡Te deseamos la mejor de las suertes! También tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano de Colombia se realiza todos los días en dos horarios. La edición Sinuano Día se juega a las 2.30 p. m. (horario colombiano), mientras que el Sinuano Noche se lleva a cabo generalmente a las 10.30 p. m.; sin embargo, los domingos y días festivos este último se adelanta y se juega a las 8.30 p. m.

El Sinuano regresa con una nueva edición en sus habituales sorteos colombianos.

¿Cómo reclamar el premio del sorteo Sinuano?

Para reclamar un premio del Sinuano, es necesario presentar el billete o comprobante de apuesta original en buen estado, ya que este es el único respaldo válido para el cobro. Si el monto es bajo, puede retirarse directamente en puntos de venta autorizados; en cambio, si se trata de un premio mayor, el ganador deberá acudir a una oficina oficial del operador con su documento de identidad para realizar el proceso correspondiente.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano pueden adquirirse de forma sencilla en puntos de venta autorizados, como locales de apuestas o redes oficiales como SuperGiros, distribuidos en distintas ciudades de Colombia. También existe la opción de comprarlos en línea, a través de plataformas digitales oficiales, lo que facilita la participación desde cualquier lugar.