El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se encarga de actualizar de manera constante los últimos informes sobre los sismos que se registran en el territorio nacional, proporcionando detalles sobre la hora, magnitud y localización de cada evento. Si deseas conocer el sismo más reciente reportado en Perú para hoy, martes 14 de julio, el IGP te brinda la información actualizada, así como recomendaciones esenciales para actuar con seguridad durante un movimiento telúrico.

Temblor HOY, 14 de julio, en Perú EN VIVO: epicentro, hora exacta y magnitud del último sismo, según el IGP 08:54 Temblor hoy en Cusco - Fecha y hora: 14/07/2026, 03:21:03 - Magnitud: 5.4 - Profundidad: 143 km - Latitud: -14.53 - Longitud: -71.59 - Intensidad: III-IV en Huayhuahuasi - Epicentro: 17 km al norte de Huayhuahuasi, Espinar (Cusco)

¿Por qué suceden los sismos en Perú?

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó a la prensa que los sismos en el país son consecuencia del constante choque entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este fenómeno de convergencia provoca una acumulación de energía que, al liberarse, origina movimientos sísmicos que pueden ser percibidos en diversas regiones, incluyendo la capital, Lima.

¿Cuáles son los números de emergencia en Perú?

Línea de emergencia nacional: 105: (Permite acceder a servicios de emergencia y seguridad mediante un único número)

Policía Nacional del Perú: 105

Bomberos voluntarios: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Cruz Roja: 01 266 0481

Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): 106

¿Qué son las olas elásticas y su importancia en los sismos?

Hernando Tavera también precisó que las ondas elásticas representan vibraciones que se desplazan desde el lugar donde se produce la ruptura de las rocas en el subsuelo. Estas ondas son las que generan el movimiento que siente la población durante un sismo y son el fenómeno distintivo de cada evento sísmico documentado por el IGP.

Frente a cualquier temblor, la entidad ha aconsejado a la ciudadanía a mantenerse al tanto únicamente de sus reportes oficiales, mantener la calma, identificar las áreas seguras y tener lista una mochila de emergencia para actuar de manera adecuada ante un sismo de mayor magnitud.