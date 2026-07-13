Epicentro del temblor de HOY, lunes 13 de julio de 2026, EN VIVO: hora y magnitud del último sismo en Perú, según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza permanentemente los reportes de los sismos registrados en el país para informar a la población sobre la hora, magnitud y ubicación de cada evento sísmico. Si buscas el último sismo reportado en Perú según el IGP, aquí encontrarás información actualizada y las principales recomendaciones para actuar con seguridad ante un movimiento telúrico, incluyendo los temblores registrados en Lima y otras regiones del país.

Temblor HOY, 13 de julio de 2026, en Perú EN VIVO: epicentro, hora y magnitud del último sismo vía IGP 09:32 Bienvenidos Sigue EN VIVO el reporte oficial del IGP sobre el último sismo de hoy, lunes 13 de julio de 2026. Conoce el epicentro, la hora y la magnitud del temblor registrado en Perú.

¿Dónde fue el epicentro del temblor hoy día en el Perú?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica para identificar en tiempo real la magnitud, profundidad, hora y ubicación de cada movimiento telúrico. Con esta información, la entidad publica el reporte oficial del temblor de hoy, con datos actualizados sobre el último sismo en Perú, el epicentro del temblor y los eventos sísmicos registrados en el país.

En esta cobertura especial podrás consultar los datos oficiales del temblor de hoy, 13 de julio de 2026, según los reportes emitidos por el IGP, así como las actualizaciones del último sismo en Perú conforme se registren nuevos movimientos.

¿Por qué se producen los sismos en nuestro país?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que los sismos en Perú se producen por el choque permanente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este proceso de convergencia genera una acumulación de energía que, al liberarse, provoca movimientos sísmicos perceptibles en distintas zonas del país, incluida Lima.

¿Qué son las olas elásticas en un sismo?

De acuerdo con Hernando Tavera, las ondas elásticas son vibraciones que se propagan desde el punto donde ocurre la ruptura de las rocas en el subsuelo. Estas ondas son las responsables del sacudimiento que percibe la población durante un sismo y constituyen el fenómeno que caracteriza a cada evento sísmico registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Ante cualquier temblor de hoy, el IGP recomienda mantenerse informado únicamente a través de sus reportes oficiales, conservar la calma, identificar las zonas seguras y contar con una mochila de emergencia para responder de manera adecuada ante un sismo de mayor intensidad.