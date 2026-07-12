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Temblor HOY, domingo 12 de julio de 2026, en Perú, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo, según el IGP
Sigue EN VIVO el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo de HOY, domingo 12 de julio de 2026. ¿Dónde se llevó a cabo un temblor?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante de los movimientos sísmicos en tiempo real, asegurando la difusión de información sobre la magnitud, localización y características de cada evento sísmico en el país. Bajo este contexto, se presentan los detalles del último temblor ocurrido HOY, domingo 12 de julio, en Perú. ¿En dónde se llevó a cabo el más reciente sismo?
Temblor en Perú HOY, 12 de julio de 2026, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo, según el IGP
Temblor hoy en Cajamarca
- Fecha y hora local: 12/07/2026 - 09:01:36
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 16 km
- Latitud: -5.72
- Longitud: -78.73
- Intensidad: II-III (Jaén)
- Referencia: 9 km al este de Jaén, Jaén - Cajamarca
Temblor hoy en Lima
- Fecha y hora local: 12/07/2026 - 01:16:20
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 56 km
- Latitud: -11.69
- Longitud: -77.51
- Intensidad: III (Ancón)
- Referencia: 38 km al oeste de Ancón, Lima - Lima
Bienvenidos
Sigue EN VIVO el reporte oficial del IGP sobre el último sismo de hoy, domingo 12 de julio de 2026. Conoce el epicentro, la hora y la magnitud del temblor registrado en Perú.
¿Cómo prepararse ante un sismo?
El prepararse frente a un sismo es muy necesario, pues ayuda a reducir los riesgos asociados a este fenómeno natural. Entidades como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) destacan la importancia de cultivar una cultura de prevención constante en la población, especialmente en Lima, donde la actividad sísmica es frecuente.
Una de las acciones más significativas es la participación en simulacros, los cuales pueden ser organizados por instituciones oficiales o en entornos familiares, educativos y laborales. Estas prácticas permiten a las personas desarrollar habilidades para reaccionar de manera adecuada ante un sismo de gran magnitud, lo que contribuye a disminuir tanto los daños personales como materiales en caso de un evento sísmico.
Temblor de 4.3 sacudió Lima el viernes 10 de julio
Un sismo de magnitud 4,3 sacudió Lima la noche del viernes 10 de julio, provocando preocupación entre los habitantes de varios distritos de la capital. Según el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del movimiento telúrico se localizó en el distrito de Lurín.
A continuación, se presentan los detalles del evento sísmico, la profundidad del mismo y las recomendaciones emitidas por las autoridades tras el temblor.
- Fecha y Hora Local: 10/07/2026,23:42:52
- Magnitud: 4.3
- Profundidad: 60 km
- Latitud: -12.42
- Longitud: -77.01
- Intensidad: IV Lurín
- Referencia: 22 km al SO de Lurín, Lima - Lima
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