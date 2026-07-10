Temblor HOY, viernes 10 de julio de 2026, en Perú, EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo, según el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país. En las últimas horas se registraron diversos movimientos telúricos, algunos percibidos en Lima, mientras la población busca información actualizada sobre el temblor de hoy en Perú. Debido a que el territorio nacional se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, estos eventos forman parte de la dinámica geológica habitual, aunque no todos generan daños ni son percibidos por los ciudadanos.

Temblor HOY, 10 de julio, en Perú EN VIVO: magnitud y epicentro del último sismo, según el IGP 09:34 Bienvenidos Consulta los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los sismos registrados en el país.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 10 de julio, según el IGP?

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la actividad sísmica registrada este 10 de julio se distribuye en distintas regiones del país y no se concentra en un solo punto. El monitoreo de los temblores en Perú indica que estos movimientos responden al comportamiento natural de las placas tectónicas que interactúan frente a la costa peruana.

Asimismo, los reportes del IGP indican que los sismos pueden registrarse tanto en Lima como en otras regiones del país. Sin embargo, la mayoría de estos eventos son de baja magnitud y no ocasionan daños, por lo que solo algunos llegan a ser percibidos por la población.

¿Cómo prepararse ante un sismo?

Las autoridades recuerdan que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir riesgos durante un movimiento telúrico. Tanto el Instituto Geofísico del Perú (IGP) como el INDECI recomiendan mantener una cultura de preparación permanente ante cualquier temblor en Perú.

Entre las principales medidas se encuentra participar en simulacros, identificar las zonas seguras en viviendas, centros educativos y lugares de trabajo, además de contar con una mochila de emergencia. Estas acciones permiten reaccionar con mayor rapidez ante un sismo de mayor magnitud y reducir los riesgos para la población.

¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explica que los términos sismo, temblor y terremoto hacen referencia al mismo fenómeno natural. La diferencia radica principalmente en el uso que cada país otorga a estas denominaciones.

En el caso del Perú, el término terremoto suele emplearse cuando un evento ocasiona daños importantes o pérdidas humanas, mientras que temblor se utiliza para describir movimientos que no generan consecuencias graves. Desde el punto de vista técnico, ambos términos hacen referencia al mismo fenómeno sísmico que el IGP monitorea de manera permanente para informar sobre cada sismo registrado en el territorio nacional.