Horóscopo de HOY, viernes 17 de julio, de Josie Diez Canseco: predicciones gratis en salud, dinero y amor según tu signo

Conoce el horóscopo de hoy, viernes 17 de julio y las predicciones que los astros tienen preparadas para los 12 signos del zodiaco. Descubre qué te espera en el amor, el trabajo, las finanzas y el ámbito personal, además de los consejos y recomendaciones de Josie Diez Canseco para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy, 17 de julio, de Josie Diez Canseco gratis: predicciones según tu signo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Aflorará tu lado seductor y sensual. Este jueves sorprenderás a esa persona con iniciativas audaces y llenas de pasión. Serán 12 meses en los que el éxito y la autoconfianza irán en aumento, dejando atrás por completo tus constantes dudas.

Número de suerte: 9.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás rodeado de atenciones y ya no te sentirás solo. Tu inseguridad emocional desaparecerá por completo. Inicias tus labores estimulando tu mente con ideas positivas, lo que te ayudará a hacer de este día uno muy provechoso.

Número de suerte: 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El amor llega a tu vida de donde menos lo imaginas. Una declaración de alguien muy cercano te sorprenderá. Este jueves dejarás de lado la intuición y darás paso a la razón antes de tomar decisiones económicas. Alguien llegará a buscarte.

Número de suerte: 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás actitudes posesivas que incomodarán a la persona que amas, quien este jueves te hará saber su malestar. Habrá cambios muy trascendentes a nivel laboral; si los afrontas con serenidad y reflexionas sobre cada decisión que tomes, serán muy positivos para ti.

Número de suerte: 19.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estás viviendo un gran momento sentimental. Será un día de sorpresas y propuestas que harán realidad tus sueños. Recuerda que la vida está hecha de altas y bajas. Este será un día difícil en el ámbito laboral, pero podrás manejarlo muy bien.

Número de suerte: 17.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Comentarios malintencionados lograrán sembrar algunas dudas en tu corazón; será mejor aclararlas. En el campo laboral, recibirás más de una tarea, pero no te desesperes: trata de organizarte y todo lo resolverás con éxito. Serás reconocido si perseveras.

Número de suerte: 18.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu atractivo te hará el centro de las miradas. Evita los celos y malos entendidos; brinda seguridad y cariño. Alguien querrá quitarte tu puesto, mantente alerta y no permitas que nadie te indisponga. Sé cautelosa y lograrás ganarte la confianza de tus superiores.

Número de suerte: 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: El malhumor pasará y recuperarás tu buen ánimo. Tu situación afectiva mejorará notablemente. Actuarás con mucho tacto ante las contradicciones de tus compañeros; mantén la calma y todo se resolverá de inmediato.

Número de suerte: 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy puedes hacer realidad tus sueños. Conquista a esa persona y atrévete a confesarle tus sentimientos. Habrá posibilidades de viajes que te traerán muchos beneficios económicos. Antes de lo que imaginas, estarás concretando un nuevo proyecto.

Número de suerte: 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu vida sentimental atraviesa cambios positivos; al fin el amor llegó a ti. Empiezas un día de mucho trabajo y recibirás nuevas tareas que resolverás sin problema. Tus superiores se animarán a ofrecerte un aumento.

Número de suerte: 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Reaccionarás ante algunas actitudes de la persona que amas. Serán momentos difíciles, pero valiosos. La idea de cambiar de ambiente laboral ronda por tu mente; evalúa todas las posibilidades antes de tomar decisiones y así evitarás posibles arrepentimientos.