Resultado Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 22 de junio EN VIVO: números ganadores del sorteo colombiano

El Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 22 de junio, ofrece diversas opciones de ganar jugosos premios, lo único que debes hacer es acertar las bolillas que caerán. ¿Ya tiene su boleto? En esta nota de Líbero, revise a qué hora se juega, resultados y números ganadores del último sorteo. ¡Mucha suerte!

Resultado EN VIVO Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 22 de junio 09:09 Bienvenidos al sorteo Sinuano HOY, lunes 22 de junio de 2026 llegan una vez más los sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados oficiales, conoce los números ganadores, consulta los horarios de cada edición y comprueba si la suerte estuvo de tu lado. ¡Éxitos!

¿Dónde comprar los boletos del sorteo Sinuano?

Puedes comprar los boletos del sorteo Sinuano en puntos de venta autorizados de la red SuperGIROS o de la red de la lotería departamental. También puedes adquirirlos a través de plataformas digitales oficiales o sitios web autorizados para apuestas.

Estadística del Sinuano Día y Noche

En la modalidad Día, los dígitos que más se repiten por posición en los últimos 100 sorteos son:

Primera cifra: 3 ha salido 15 veces

Segunda cifra: 2 ha salido 17 veces

Tercera cifra: 4 ha salido 16 veces

Cuarta cifra: 2 ha salido 19 veces

En la modalidad Noche, un análisis reciente indica que los números más frecuentes por posición fueron:

Posición 1: 0 (289 veces)

Posición 2: 9 (303 veces)

Posición 3: 2 (299 veces)

Posición 4: 8 (299 veces).

Plan de premios del sorteo Sinuano

Cuando participas en el Sinuano, eliges una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Luego, según la cantidad de cifras que aciertes y si es en el orden exacto o en modalidad combinada, el premio se multiplica sobre lo apostado.