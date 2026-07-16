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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en California: Newsom DEFIENDE el "sueño americano" y ofrece PROTECCIÓN a este grupo
Gavin Newsom, gobernador de California, reafirmó su compromiso con el sueño americano en un evento, donde resaltó la importancia de apoyar a los inmigrantes.
Recientemente, el gobernador de California, Gavin Newsom, destacó la importancia del sueño americano como un objetivo que debe ser alcanzable para las familias trabajadoras e inmigrantes. En su discurso, reafirmó el compromiso del estado de ampliar las oportunidades económicas, fortalecer la democracia y salvaguardar a las comunidades ante las políticas migratorias implementadas por la administración del expresidente Donald Trump. Aquí, todo lo que debes saber.
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Newsom dejó en claro sus proyectos para California en evento
Durante la 50.ª Conferencia Anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), el gobernador de California, Gavin Newsom, participó en un diálogo junto al senador Alex Padilla y la directora ejecutiva de la organización, Erica Bernal-Martinez. En este encuentro, Newsom subrayó las iniciativas de su administración enfocadas en disminuir el costo de vida, fortalecer los derechos laborales y ampliar las oportunidades para las familias de bajos y medianos ingresos.
Newsom compartió su postura y proyectos para California en evento.
El mandatario de ese estado expresó que “hay algo fundamentalmente roto: la riqueza genera poder, bloquea normas y regulaciones, y deja fuera a todos los demás”. Newsom también destacó que California ha adoptado un modelo de inversión pública para empoderar a las familias trabajadoras, a través de la ampliación de licencias familiares y por enfermedad con goce de sueldo, el acceso universal a comidas escolares gratuitas y la expansión de programas de cuidado infantil subsidiado.
Además, mencionó las protecciones para inquilinos, el acceso a la atención médica y las inversiones para acelerar la construcción de vivienda asequible. También hizo hincapié en el Plan Maestro de California para la Educación Profesional, que tiene como objetivo preparar a la fuerza laboral para industrias emergentes, incluida la inteligencia artificial.
En el ámbito democrático, Newsom aseguró que el estado seguirá promoviendo medidas para facilitar el acceso al voto y proteger la integridad electoral, así como para contrarrestar intentos de manipulación de distritos electorales en el contexto de las elecciones intermedias.
Newsom defendió el "sueño americano" y anunció protección a este grupo de inmigrantes en California
El gobernador abordó la situación de las comunidades inmigrantes y reiteró el compromiso de California de ampliar los servicios legales gratuitos para migrantes y fortalecer la campaña “Conozca sus derechos”. También se comprometió a defender los derechos de los estudiantes inmigrantes y a tomar acciones legales contra medidas federales que considere ilegales, especialmente en relación con centros de detención migratoria.
Newsom recordó que su administración ha trabajado durante casi ocho años en una estrategia de inclusión para la población inmigrante, con el fin de mitigar los efectos de la falta de una reforma migratoria integral a nivel federal. Asimismo, criticó las políticas migratorias de la administración del expresidente Donald Trump, argumentando que han aumentado la presión sobre las familias latinas, los trabajadores y las pequeñas empresas.
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