El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California avanza hacia una mayor agilidad en sus procesos. Ahora, el gobernador Gavin Newsom firmó recientemente un proyecto de ley que expande de manera considerable el programa estatal de licencia de conducir móvil (mDL) para los ciudadanos californianos. Cabe mencionar que la iniciativa no solo moderniza las operaciones del DMV, sino que también simplifica los avisos, las renovaciones y el papeleo. Aquí los detalles.

Atención, en EE. UU.: Newsom anuncia cambios, moderniza operaciones del DMV y amplía licencias móviles

El gobernador Gavin Newsom firmó recientemente el proyecto de ley SB 169, que tiene como finalidad modernizar el Departamento de Vehículos Motorizados de California y simplificar los trámites burocráticos, al mismo tiempo que amplía significativamente el acceso a las licencias de conducir móviles para los ciudadanos del estado.

EE. UU.: Newsom anuncia cambios, moderniza operaciones del DMV y amplía licencias móviles | Foto Univisión.

Esta legislación incrementa el límite del Programa Piloto de Licencias de Conducir Móviles del 15% al 60% de los conductores con licencia, lo que evidencia un aumento de cuatro veces y permite que millones de californianos accedan a una identificación digital segura.

Según portales internacionales, como Uniradioinforma, el DMV ha estado trabajando para optimizar sus procesos y modernizar la gestión de trámites. Con esta nueva ley, se busca eliminar la burocracia que entorpece la administración pública, brindando a más ciudadanos la posibilidad de llevar su identificación en sus teléfonos móviles.

“California continúa liderando el camino al hacer que los servicios gubernamentales sean más accesibles y eficientes”, señaló Toks Omishakin, secretario de Transporte de California. “El compromiso del gobernador Newsom con la innovación está ayudando a ofrecer servicios del DMV que son seguros y convenientes para todos los californianos”, acotó.

¿Qué más se sabe sobre este proyecto de ley?

El proyecto de ley que firmó Newsom contempla varias medidas orientadas a optimizar las operaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y a disminuir gastos. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la eliminación de ciertos avisos enviados por correo, la supresión de la obligación de imprimir manuales físicos para conductores y la actualización de los métodos de comunicación del departamento con los usuarios en relación con las renovaciones.

Estas acciones tienen como meta modernizar el servicio y mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en California, EE. UU.