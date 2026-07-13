ALERTA MÁXIMA, conductores en EE. UU.: gobernador Newsom anuncia cambios, moderniza operaciones del DMV y amplía las licencias móviles
Una nueva ley en California permite el acceso a la identificación móvil, al tiempo que optimiza los procesos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California avanza hacia una mayor agilidad en sus procesos. Ahora, el gobernador Gavin Newsom firmó recientemente un proyecto de ley que expande de manera considerable el programa estatal de licencia de conducir móvil (mDL) para los ciudadanos californianos. Cabe mencionar que la iniciativa no solo moderniza las operaciones del DMV, sino que también simplifica los avisos, las renovaciones y el papeleo. Aquí los detalles.
PUEDES VER: Preparados frente a ICE: inmigrantes legales e indocumentados ACUDEN EN MASA a asociaciones para estar prevenidos
Atención, en EE. UU.: Newsom anuncia cambios, moderniza operaciones del DMV y amplía licencias móviles
El gobernador Gavin Newsom firmó recientemente el proyecto de ley SB 169, que tiene como finalidad modernizar el Departamento de Vehículos Motorizados de California y simplificar los trámites burocráticos, al mismo tiempo que amplía significativamente el acceso a las licencias de conducir móviles para los ciudadanos del estado.
EE. UU.: Newsom anuncia cambios, moderniza operaciones del DMV y amplía licencias móviles | Foto Univisión.
Esta legislación incrementa el límite del Programa Piloto de Licencias de Conducir Móviles del 15% al 60% de los conductores con licencia, lo que evidencia un aumento de cuatro veces y permite que millones de californianos accedan a una identificación digital segura.
Según portales internacionales, como Uniradioinforma, el DMV ha estado trabajando para optimizar sus procesos y modernizar la gestión de trámites. Con esta nueva ley, se busca eliminar la burocracia que entorpece la administración pública, brindando a más ciudadanos la posibilidad de llevar su identificación en sus teléfonos móviles.
“California continúa liderando el camino al hacer que los servicios gubernamentales sean más accesibles y eficientes”, señaló Toks Omishakin, secretario de Transporte de California. “El compromiso del gobernador Newsom con la innovación está ayudando a ofrecer servicios del DMV que son seguros y convenientes para todos los californianos”, acotó.
¿Qué más se sabe sobre este proyecto de ley?
El proyecto de ley que firmó Newsom contempla varias medidas orientadas a optimizar las operaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y a disminuir gastos. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la eliminación de ciertos avisos enviados por correo, la supresión de la obligación de imprimir manuales físicos para conductores y la actualización de los métodos de comunicación del departamento con los usuarios en relación con las renovaciones.
Estas acciones tienen como meta modernizar el servicio y mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en California, EE. UU.
- 1
ALERTA MÁXIMA, ciudadanos e inmigrantes ilegales en EE. UU.: recién nacidos recibirán una tarjeta del Seguro Social con este sello CLAVE
- 2
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de Delray Beach: reportan ARRESTO inmediato de hombre tras operación encubierta contra depredadores
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: desde agosto, estas serán las nuevas NORMAS para las visas H-1B y Green Card
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50