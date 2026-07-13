Aviso importante: Costco sorprendió al empezar a retirar discretamente dos cervezas artesanales de su marca Kirkland Signature. Según informes de las publicaciones especializadas Craft Business Daily y Brewbound, las cervezas afectadas son la reconocida Kirkland Signature Helles Lager y la Kirkland Signature Vintage Ale, ambas galardonadas. Esta decisión marca un cambio en la oferta de productos de la cadena de supermercados. ¿Qué más debes saber?

Costco: retiran este producto que era uno de los favoritos de sus clientes en EE. UU.

MLive informó que, recientemente, la cervecería CBD anunció el fin de su colaboración con Deschutes, ubicada en Oregón, a través de un comunicado dirigido a los distribuidores a inicios de julio. Aunque las cervezas ya producidas continuarán disponibles, se espera que desaparezcan de los estantes durante el otoño.

Costco: retiran del mercado este producto que era uno de los favoritos de sus clientes en EE. UU.

Cabe mencionar que estas cervezas, que debutaron en diciembre del 2024, se ofrecían en paquetes de 12 unidades a un precio de 13,99 dólares. Desde su lanzamiento, se convirtieron en productos destacados en los almacenes, y recibieron elogios por su calidad y costo accesible.

La Helles Lager, en particular, ha sido reconocida en diversas competiciones, con una medalla de plata en la Copa Mundial de la Cerveza en 2025 y una de bronce en 2026. Deschutes, famosa por su Fresh Squeezed IPA y su Obsidian Stout, fue clasificada como la décima cervecería artesanal más grande de Estados Unidos en 2025, tal como señaló la Brewers Association.

¿Por qué Costco retira ciertos productos?

En este contexto, es importante saber que Costco retira algunos productos por dos razones fundamentales: