ALERTA MÁXIMA en Walmart del condado de Suffolk: la policía BUSCA A ESTE HOMBRE que se hizo pasar por empleado y ESTAFÓ a un cliente por 900 dólares
La Policía de Suffolk busca a un hombre que presuntamente se hizo pasar por empleado de Walmart para engañar a un cliente dentro del establecimiento.
La Policía de Riverhead continúa la búsqueda de un hombre acusado de hacerse pasar por empleado de Walmart en el condado de Suffolk, Estados Unidos. Según las autoridades, el sospechoso habría engañado a un cliente dentro del establecimiento y causado una pérdida económica de 900 dólares.
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Buscan a hombre que se hizo pasar por empleado de Walmart y estafó a un cliente
El hecho ocurrió cerca del mediodía del 23 de mayo en el Walmart ubicado en 1890 Old Country Road, en Riverhead. Según el Departamento de Policía de Riverhead, el sujeto ingresó al establecimiento y se hizo pasar por empleado de la tienda para ganarse la confianza de un cliente.
La investigación señala que el hombre habría utilizado una identidad falsa para cometer una estafa de 900 dólares. El caso generó una alerta entre las autoridades, que ahora trabajan para identificar y ubicar al presunto responsable.
Autoridades de Suffolk piden ayuda para encontrar al sospechoso de la estafa en Walmart
Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita avanzar con la investigación. Cualquier persona que tenga datos sobre el sospechoso puede comunicarse con Suffolk Crime Stoppers al número 1-800-220-TIPS. El programa ofrece una recompensa en efectivo por información que contribuya a lograr un arresto. Las llamadas son completamente anónimas, según informaron los responsables del caso.
El caso ha generado preocupación entre los clientes de Walmart en Estados Unidos, mientras la Policía de Riverhead avanza con las investigaciones para determinar las circunstancias de la estafa ocurrida en una tienda de Suffolk.
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