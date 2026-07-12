ALERTA MÁXIMA con ICE, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: unos 20 agentes rodearon un comercio familiar y el dueño SE ENTREGÓ para proteger a sus trabajadores

El empresario guatemalteco Jacob Zapeta Castro, propietario de El Quetzal Panadería y Cafetería en Lake Worth Beach, Florida, fue detenido durante un operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una acción que generó preocupación entre la comunidad local. De acuerdo con familiares y allegados, el comerciante decidió salir del establecimiento y entregarse voluntariamente con el propósito de evitar que sus empleados y clientes se vieran involucrados en el procedimiento.

Panadero se entrega a ICE en un intento por impedir que sus empleados sean detenidos en Florida

El operativo ocurrió cuando aproximadamente 20 agentes de ICE rodearon el negocio familiar, según reportó Noticias Telemundo. La familia de Zapeta Castro explicó que el empresario ingresó al local al notar la presencia de las autoridades, con la intención de proteger a las personas que se encontraban dentro.

Según la versión difundida por el negocio, los agentes habrían advertido que ingresarían a la panadería si el guatemalteco no salía. Ante esa situación, Zapeta Castro optó por abrir la puerta, levantar las manos y ponerse bajo custodia migratoria para evitar que trabajadores y clientes resultaran afectados. La esposa del empresario, Gloria López, declaró a Noticias Telemundo que, al percatarse del operativo, su esposo "corrió a su negocio y lo cerró para proteger a sus empleados" y que posteriormente decidió entregarse para impedir que la situación escalara.

El caso generó muestras de respaldo entre habitantes de la zona, quienes describieron a Zapeta Castro como un empresario dedicado y una persona cercana a la comunidad. Para algunos residentes, la detención refleja la incertidumbre que enfrentan muchos inmigrantes en Estados Unidos ante los operativos migratorios.

ICE y familiares de Jacob Zapeta Castro discrepan sobre las circunstancias de su detención

La agencia migratoria presentó una versión diferente de los hechos. Un portavoz de ICE aseguró que Zapeta Castro se encontraba en Estados Unidos de manera irregular, que había sido deportado en cuatro ocasiones y que tenía antecedentes relacionados con una detención por conducir bajo los efectos del alcohol en 2012.

Según las autoridades, los agentes intentaron detener un vehículo relacionado con el guatemalteco, quien presuntamente habría intentado impactar una unidad oficial antes de ingresar a un establecimiento comercial. ICE sostuvo que la detención ocurrió después de ese incidente.

Sin embargo, familiares y representantes de la panadería rechazaron esa versión y señalaron que Zapeta Castro únicamente buscaba proteger a sus empleados. La familia sostiene que el empresario contaba con documentos y permisos vigentes, mientras que ICE mantiene su postura sobre el estatus migratorio del detenido.

El caso de Jacob Zapeta Castro ocurre en medio de un escenario de creciente atención sobre las políticas migratorias en Estados Unidos, donde miles de inmigrantes indocumentados y otros con procesos migratorios pendientes enfrentan revisiones y operativos por parte de las autoridades.

Actualmente, el propietario de El Quetzal Panadería y Cafetería permanece bajo custodia migratoria mientras continúa el proceso que determinará su futuro en Estados Unidos, el cual podría incluir una posible deportación.