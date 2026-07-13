ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: víctima del TIROTEO EN MAINE, con participación de ICE, era colombiano con permiso de trabajo

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la muerte a tiros de un inmigrante colombiano de 26 años en Biddeford, Maine. El hecho generó preocupación entre las comunidades migrantes en Estados Unidos, tanto entre quienes cuentan con estatus legal como entre quienes mantienen procesos migratorios pendientes.

Según organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, la víctima contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social. Mientras tanto, las autoridades federales investigan las circunstancias del tiroteo ocurrido durante una intervención migratoria en Maine.

Muere inmigrante colombiano en tiroteo en Maine durante operativo que involucró a ICE

El incidente ocurrió en Biddeford, una ciudad costera al suroeste de Portland, donde un agente federal de inmigración disparó contra un hombre identificado por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine como un inmigrante colombiano integrado en la comunidad local. Según N+ Univision y EFE, la víctima contaba con permiso de trabajo en Estados Unidos y había construido su vida en Maine. Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente! informaron que sus familiares contactaron a grupos de apoyo tras el operativo, pero decidieron mantener su identidad en reserva.

Mufalo Chitam, director ejecutivo de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine, aseguró que se trataba de una familia joven y que el hombre se dirigía a trabajar cuando ocurrió el enfrentamiento. "Es una familia joven y él iba a trabajar", declaró Chitam a The Associated Press, según informó la agencia de noticias.

El caso incrementó la preocupación entre las comunidades migrantes en Estados Unidos, mientras diversas organizaciones alertaron sobre el impacto de los operativos de deportación en personas con permisos legales y en aquellas consideradas inmigrantes indocumentados con procesos migratorios abiertos.

Autoridades investigan si agente de ICE justificó uso de fuerza letal

El senador independiente por Maine, Angus King, informó que recibió detalles del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien señaló que el agente abrió fuego después de que el hombre presuntamente intentara utilizar su vehículo contra los oficiales que participaban en la operación. "Él estaba en un vehículo, salió del vehículo, y el término que utilizó el secretario fue 'armamento'. Un agente del ICE le disparó", explicó King.

Sin embargo, el legislador cuestionó si las circunstancias realmente justificaban el uso de fuerza letal y pidió una investigación transparente. El FBI asumió las diligencias del caso, mientras se confirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales durante el procedimiento. "La pregunta es: ¿qué hizo con su vehículo? ¿Fueron amenazados los agentes? ¿Las amenazas alcanzaron un nivel que justificara el uso de fuerza letal?", cuestionó King ante periodistas en Portland.

Videos grabados por testigos muestran un automóvil blanco girando sin control en una intersección después de los disparos. En las imágenes difundidas posteriormente se observan impactos de bala en el parabrisas del vehículo, aunque las autoridades todavía deben determinar la secuencia exacta de los hechos. La senadora republicana Susan Collins también pidió una investigación completa e imparcial, mientras líderes políticos estatales solicitaron esclarecer lo ocurrido durante el operativo de ICE Maine.

Protestas en Maine aumentan la presión sobre ICE tras muerte de inmigrante

La muerte del ciudadano colombiano provocó manifestaciones en varias zonas de Maine, donde residentes y activistas salieron a las calles para expresar su rechazo a las acciones de ICE y exigir respuestas oficiales. Según reportes recogidos por N+ Univision y EFE, decenas de personas marcharon en Biddeford y realizaron reclamos frente a la oficina de la senadora Susan Collins. Los manifestantes pidieron una revisión del actuar de los agentes federales y expresaron su respaldo a las comunidades migrantes.

Las organizaciones defensoras calificaron el hecho como una situación que no debe convertirse en un caso más dentro de las operaciones migratorias en Estados Unidos. "Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte sea tratada como algo rutinario o inevitable", expresó Mufalo Chitam.

El caso ocurre en medio de un intenso debate nacional sobre las políticas migratorias, los procedimientos de deportación y el uso de la fuerza contra personas involucradas en operativos federales. Mientras avanza la investigación, comunidades de inmigrantes en Estados Unidos esperan conocer más detalles sobre la muerte del colombiano quien, según activistas, tenía permiso legal para trabajar y vivir en el país.