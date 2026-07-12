Recientemente, la policía de EE. UU. ha presentado 10 acusaciones luego de que se viralizara un video en el que un hombre lanza insultos y comentarios racistas contra una familia que realizaba compras en un Costco de Halifax. Este incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad y evidencia la necesidad de abordar la intolerancia y el racismo en espacios públicos. ¿Qué más revelaron las autoridades locales?

Costco: hombre fue arrestado tras ser captado profiriendo insultos racistas contra familia

Según información de Cbc.ca y otros portales internacionales, la policía de Halifax confirmó el inesperado arresto de un hombre en Port Dufferin, Nueva Escocia. Este hecho se produjo el jueves 9 de julio, luego de un incidente que involucró amenazas y un arma.

Según el comunicado emitido a la prensa el viernes 10 de julio, los agentes utilizaron una pistola eléctrica para controlar al sospechoso, quien fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente dado de alta.

Randall Byron Publicover, de 37 años, enfrenta 10 cargos, entre los que figuran incitación pública al odio, agresión y amenazas de causar daño físico o muerte. El viernes también compareció ante el tribunal provincial de Halifax, donde se programó una nueva audiencia para el 3 de septiembre.

Publicover fue liberado bajo condiciones que incluyen la prohibición de poseer armas de fuego y la restricción de acercarse a menos de 50 metros del Costco de Halifax, así como de mezquitas o centros comunitarios islámicos. Su arresto se produjo en el contexto de un video que se volvió viral, en el que se observa al hombre acosando a dos mujeres con hiyab en el Costco de Bayers Lake el 4 de julio.

Así se vivió el lamentable momento entre el sujeto y las víctimas

En el material difundido en redes sociales y enviado por las autoridades, se evidenció cómo el individuo grita a toda una familia que "se larguen del país" y, al ser confrontado por un testigo, parece agredir a la persona que filma.

Durante el altercado, el hombre lanza insultos racistas y repite frases amenazantes, lo que ha llevado a la policía a buscar más información sobre el incidente. Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto.