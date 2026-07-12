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ALERTA MÁXIMA en Costco de Haslifax: hombre fue ARRESTADO y enfrenta cargos tras ser captado profiriendo insultos racistas contra familia
Un hombre ha sido denunciado por lanzar insultos racistas en un establecimiento de Costco en Halifax. ¿Cuál es la situación actual de Randall Byron Publicover?
Recientemente, la policía de EE. UU. ha presentado 10 acusaciones luego de que se viralizara un video en el que un hombre lanza insultos y comentarios racistas contra una familia que realizaba compras en un Costco de Halifax. Este incidente ha generado una fuerte reacción en la comunidad y evidencia la necesidad de abordar la intolerancia y el racismo en espacios públicos. ¿Qué más revelaron las autoridades locales?
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Costco: hombre fue arrestado tras ser captado profiriendo insultos racistas contra familia
Según información de Cbc.ca y otros portales internacionales, la policía de Halifax confirmó el inesperado arresto de un hombre en Port Dufferin, Nueva Escocia. Este hecho se produjo el jueves 9 de julio, luego de un incidente que involucró amenazas y un arma.
Según el comunicado emitido a la prensa el viernes 10 de julio, los agentes utilizaron una pistola eléctrica para controlar al sospechoso, quien fue atendido por paramédicos en el lugar y posteriormente dado de alta.
Randall Byron Publicover, de 37 años, enfrenta 10 cargos, entre los que figuran incitación pública al odio, agresión y amenazas de causar daño físico o muerte. El viernes también compareció ante el tribunal provincial de Halifax, donde se programó una nueva audiencia para el 3 de septiembre.
Publicover fue liberado bajo condiciones que incluyen la prohibición de poseer armas de fuego y la restricción de acercarse a menos de 50 metros del Costco de Halifax, así como de mezquitas o centros comunitarios islámicos. Su arresto se produjo en el contexto de un video que se volvió viral, en el que se observa al hombre acosando a dos mujeres con hiyab en el Costco de Bayers Lake el 4 de julio.
Así se vivió el lamentable momento entre el sujeto y las víctimas
En el material difundido en redes sociales y enviado por las autoridades, se evidenció cómo el individuo grita a toda una familia que "se larguen del país" y, al ser confrontado por un testigo, parece agredir a la persona que filma.
Durante el altercado, el hombre lanza insultos racistas y repite frases amenazantes, lo que ha llevado a la policía a buscar más información sobre el incidente. Hasta el momento, no se conocen más detalles al respecto.
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