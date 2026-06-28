Costco confirmó sus planes de expandir su red de tiendas en Estados Unidos en estos meses, con la inauguración de nuevas sucursales en diferentes estados del país. Esta estrategia busca fortalecer su presencia en el mercado y ofrecer más opciones a sus clientes. A continuación, todos los detalles.

Costco: empresa confirma apertura de nuevas tiendas en Estados Unidos, ¿qué debes saber?

La cadena de almacenes dio a conocer recientemente su lista oficial de próximas aperturas, entre las que destaca una nueva tienda en Taiwán, como parte de su plan de expansión internacional y en EE. UU.

Costco: empresa confirma apertura de nuevas tiendas en Estados Unidos, ¿qué debes saber?

La compañía anunció que las nuevas sucursales comenzarán a abrir este mes y continuarán hasta agosto. Entre los estados que contarán con estas nuevas tiendas se encuentran Utah, Florida, Nueva York, Wisconsin, Minnesota, Georgia, Misuri y Texas.

Costco anunció en su página oficial nuevas aperturas en el futuro cercano. AQUÍ las próximas inauguraciones y los estados:

Syracuse, Utah (junio)

Pensacola, Florida (junio)

South Kaohsiung, Taiwán (julio)

Albany, Nueva York (agosto)

Oconomowoc, Wisconsin (agosto)

Otsego, Minnesota (agosto)

Mansfield, Texas (agosto)

Celina, Texas (agosto)

Stone Mountain, Georgia (agosto)

Lee’s Summit, Misuri (agosto)

¿Cuál es el plan de Costco para este año?

En una reciente presentación de resultados financieros, los directivos de Costco anunciaron su intención de continuar con la apertura de alrededor de 30 nuevas tiendas al año.

Asimismo, se prevé que durante el presente año fiscal se inauguren 26 nuevos almacenes, lo que fortalecerá la presencia de la cadena en ese país y en diversos mercados internacionales.