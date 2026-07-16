PERSECUCIÓN dentro de un Walmart: hombre con orden de arresto activa intentó HUIR de la policía, pero terminó con MÁS CARGOS

Un hombre de Carolina del Sur protagonizó una persecución dentro de un Walmart, en Estados Unidos, luego de que agentes intentaran detenerlo por una orden de arresto vigente. El incidente ocurrió durante el fin de semana en la ciudad de Union y terminó con nuevos cargos contra el sospechoso tras un operativo llevado a cabo dentro del establecimiento.

Hombre de Carolina del Sur protagoniza una persecución policial dentro de un Walmart.

Hombre con orden de arresto es detenido tras persecución dentro de un Walmart

De acuerdo con el reporte difundido por WYFF, el hecho ocurrió alrededor de las 8:15 p. m. del domingo 12 de julio en el Walmart ubicado en el 513 N. Duncan Bypass, en Union. Un oficial del Departamento de Policía de Union, que se encontraba fuera de servicio, reconoció al hombre y alertó a las autoridades al percatarse de que tenía una orden de arresto vigente por violación de la libertad condicional.

Cuando los agentes llegaron al lugar e intentaron detenerlo, el individuo desobedeció las órdenes y continuó alejándose de los oficiales, lo que dio inicio a una persecución por los pasillos de la tienda. "Según el informe del incidente, la persecución terminó cuando el individuo perdió el equilibrio y cayó al suelo", informó WYFF sobre el operativo realizado dentro del establecimiento.

Sospechoso enfrenta nuevos cargos tras su arresto

Tras la detención, los agentes realizaron un registro y encontraron tres pajillas con una pequeña cantidad de residuos que presuntamente correspondían a narcóticos. El hombre fue trasladado a la cárcel del condado de Union, donde fue acusado de resistirse al arresto, además de enfrentar un nuevo cargo por violación de la libertad condicional.

El caso llamó la atención por la persecución que se desarrolló dentro de un Walmart en Estados Unidos, donde los agentes tuvieron que intervenir en el interior del establecimiento para concretar el arresto del sospechoso.

Según WYFF, el medio decidió no revelar la identidad del sospechoso debido a la baja gravedad de los cargos. Asimismo, recordó que en 2023 el hombre había sido detenido durante un control de tránsito por posesión de metanfetamina y por conducir sin licencia. En esa ocasión, las autoridades encontraron menos de un gramo de la sustancia y se trataba de su primera infracción.