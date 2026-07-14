ALERTA MÁXIMA dentro de un Walmart en Manassas: una mujer de 51 años fue AGREDIDA sexualmente por un presunto hombre hispano
La policía de Manassas busca a un sospechoso por una presunta agresión sexual denunciada en un Walmart el 11 de julio. El caso sigue en investigación.
Una mujer de 51 años denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual dentro de un Walmart ubicado en Liberia Avenue, en Manassas, Estados Unidos. Las autoridades locales iniciaron una investigación y continúan con la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable del ataque, ocurrido durante la tarde del 11 de julio.
La policía sigue investigando.
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Policía investiga una agresión sexual reportada en un Walmart de Manassas, Virginia
De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Prince William, el incidente ocurrió cerca de las 6:30 p. m., cuando la víctima se encontraba dentro de la tienda Walmart Manassas. La mujer habría sido abordada por un hombre desconocido que, según la investigación preliminar, realizó tocamientos inapropiados y posteriormente le mostró contenido obsceno en su teléfono celular antes de retirarse del establecimiento.
El Departamento de Policía del Condado de Prince William informó: "El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 horas del 11 de julio. La víctima, una mujer de 51 años, fue abordada por un hombre desconocido mientras se encontraba dentro de la tienda". Las autoridades señalaron que continúan recopilando información para identificar al sospechoso y determinar las circunstancias exactas de la presunta agresión sexual registrada en el Walmart de Estados Unidos.
Descripción del agresor buscado tras el incidente en Walmart de EE. UU.
La policía describió al sospechoso como un hombre hispano que vestía una camisa azul, pantalones cortos grises y zapatos grises al momento del incidente. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre ninguna detención relacionada con el caso. El Departamento de Policía del Condado de Prince William pidió a cualquier persona que tenga información sobre el hombre buscado o que haya presenciado algún comportamiento sospechoso dentro del Walmart en Manassas que se comunique con los investigadores.
El caso generó alerta entre los residentes de la zona, mientras las autoridades de Estados Unidos mantienen activa la investigación por la denuncia de presunta agresión sexual ocurrida dentro del establecimiento comercial.
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