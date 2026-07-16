Estados Unidos ha optado por limitar la duración de la estadía legal de periodistas y estudiantes extranjeros, de acuerdo con un documento administrativo divulgado este jueves 16 de julio del 2026. Esta decisión representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. A menos que el Congreso intervenga, la normativa comenzará a aplicarse en septiembre. ¿Qué extranjeros se ven afectados?

Atención, inmigrantes en EE. UU.: restringen la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros, ¿por qué?

El presidente de Estados Unidos generó impacto al limitar la duración de la estadía legal de periodistas y estudiantes extranjeros. Esta decisión representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria impulsada por el republicano. Según lo expuesto, los extranjeros que cuenten con un visado de estudiante no podrán permanecer más de cuatro años en Estados Unidos.

EE. UU.: restringen la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros, ¿por qué?

En el caso de los periodistas extranjeros, su estadía se limitará a 240 días, aproximadamente ocho meses, aunque existe la posibilidad de solicitar extensiones por periodos equivalentes. Sin embargo, los periodistas provenientes de China enfrentarán restricciones aún más severas, con visados que solo permitirán una estancia máxima de 90 días.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP y SWI, expresaron en una carta abierta que estas medidas 'reducirían la cantidad y la calidad de la cobertura' de la actualidad en el país americano. El Partido Republicano, liderado por Donald Trump, que ha prometido frenar la inmigración ilegal y restringir la legal, mantiene una mayoría en el Congreso.

Es importante saber que EE. UU. otorgaba visados por la duración del programa de estudios para estudiantes y hasta cinco años para periodistas. En agosto del 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió cerca de 22.000 comentarios públicos sobre las nuevas normas, pero prácticamente no realizó modificaciones. El DHS argumentó que muchos extranjeros prolongaban indefinidamente sus estudios para permanecer en el país como 'estudiantes eternos', y que el sistema vigente desde finales de la década de 1970 había debilitado su capacidad para supervisar a los beneficiarios de visados.

¿Qué podría pasar tras la limitación de las estadías?

Estados Unidos se consolidó como el principal destino para estudiantes internacionales durante el año académico 2023-24, al recibir más de 1,1 millones de jóvenes de diversas partes del mundo. Esta afluencia generó un impacto significativo en la economía del país, con un aporte de más de US$50.000 millones en 2023, según datos oficiales.

Sin embargo, las asociaciones de educación superior han expresado su preocupación ante la propuesta de limitar las estadías de los estudiantes extranjeros, pues la consideran un obstáculo burocrático que podría alejar a talentos prometedores. Las universidades ya han notado una disminución en las matrículas internacionales, consecuencia de medidas implementadas durante la administración de Donald Trump, que incluyeron la revocación de miles de visados y la suspensión de financiamiento federal para investigación.