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GOLPE de ICE en Texas: detienen a 238 personas en una operación de UN SOLO DÍA
ICE reportó la detención de 238 personas el 18 de junio en el Valle del Río Grande, la cifra más alta registrada en un solo día por la oficina de Harlingen.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que sus agentes en el Valle del Río Grande, Texas, detuvieron a 238 personas durante una operación de un solo día. El operativo, realizado el 18 de junio, alcanzó la cifra más alta de arrestos diarios registrada por la oficina de ICE en Harlingen, según informó la cadena KTTC.
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ICE detiene a 238 personas en una operación de un día en Texas y marca récord local
De acuerdo con la información difundida por KTTC, el operativo de ICE contó con la participación de agencias federales, estatales y locales, con el objetivo de reforzar la seguridad pública mediante la detención de inmigrantes señalados por la autoridad migratoria por presuntos antecedentes criminales o infracciones relacionadas con su situación migratoria en Estados Unidos.
Entre los inmigrantes detenidos durante el operativo figuraban personas con condenas previas por delitos como intento de secuestro, agresión sexual, robo y posesión de sustancias controladas, entre otros cargos. ICE también informó sobre la detención de un presunto integrante de la banda Paisas, quien tendría antecedentes por agresión con lesiones, posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol y reingresos ilegales a Estados Unidos.
La agencia migratoria indicó que algunos de los detenidos por ICE podrían enfrentar nuevos procesos judiciales federales por presuntas reentradas ilegales a Estados Unidos. Según ICE, entre los casos reportados se encuentran:
- Alfredo Castillo-Mendoza: ciudadano mexicano condenado por intento de secuestro, agresión sexual y reentrada ilegal a Estados Unidos.
- Manuel Morales-Gerónimo: señalado como presunto integrante de la banda Paisas.
- Fernando Leonel Pérez-Torres: con antecedentes por robo, colisión con lesiones y reingresos ilegales al país.
- Noé Tinoco Pérez: condenado por delitos relacionados con tráfico de sustancias controladas.
- Juan Sebastián Chable-De La Cruz: con una condena por porte ilegal de arma.
- Gilberto Hernández-Valdez: con antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol y atropello con fuga.
- Guadalupe Rosales: vinculada a delitos relacionados con drogas.
- Gabino Guerrero-Flores: relacionado con delitos de robo de bienes.
ICE arrestó a 238 inmigrantes indocumentados el 18 de junio en un operativo de un solo día.
ICE intensifica operativos migratorios en Estados Unidos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró que mantiene operativos constantes en distintas zonas de Estados Unidos, con especial atención en personas que, según la agencia, cuentan con antecedentes penales o no tienen autorización legal para permanecer en el país.
Juan Agudelo, director de la oficina local de ICE en Harlingen, afirmó que la prioridad de la institución es fortalecer la seguridad pública y hacer cumplir las normas migratorias vigentes. "No nos detendremos ante nada para mantener seguras a nuestras comunidades estadounidenses, expulsando a los extranjeros ilegales que cometen delitos uno por uno", declaró en un comunicado citado por KTTC.
La operación en Texas se suma a las acciones de control migratorio impulsadas por ICE en distintos estados del país, en medio de una política orientada a incrementar las detenciones y los procesos de expulsión de inmigrantes considerados prioritarios por la agencia.
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