Héctor Cúper y la decisión radical que tomaría para enfrentar a Sporting Cristal

La derrota ante Cienciano no solo fue un golpe fuerte al rendimiento, sino que podría significar cambiar la idea de juego para buscar otra vez la confianza en sus jugadores. Héctor Cúper tiene en mente volver al tradicional 3-5-2 que dio el tricampeonato con la finalidad de sumar tres puntos en el Monumental ante Sporting Cristal.

En los últimos días, el entrenador argentino analizó todas las situaciones que se dieron en el juego y a pesar de que en el Torneo Clausura arrancó con dos triunfos, el juego no convenció al 100 % por las posiciones de sus jugadores.

"El empate uno siempre lo valora después de que ha jugado, uno no juega para empatar. Siempre se elige ganar y uno elige una estrategia que puede ir mal y hoy no ha salido bien. Siempre la intención es tener un equipo ofensivo, que piense en ganar y ese es el día a día que tenemos acá hasta que termine el campeonato", dijo el estratega.

Héctor Cúper quiere empezar a mejorar en todos los aspectos ante Sporting Cristal.

Por ejemplo, Andy Polo de lateral derecho dejó de ser peligroso en ofensiva para dedicarse a defender. Jairo Concha juega más retrasado y no hay un ataque constante por los extremos.

El DT argentino trabajará hoy en Campomar su habitual sistema, aunque intentará cambiar para tomar una decisión. El hincha pide ganar el viernes para tener un aniversario feliz y recobrar el estilo que los llevó a festejar.