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Sinuano Día último sorteo HOY, miércoles 19 de agosto EN VIVO: resultados y números ganadores
Si vas a participar del Sinuano Día de HOY, miércoles 19 de agosto, en esta nota podrás acceder a toda la información sobre el chance colombiano. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día premiará a los afortunados participantes que pongan a prueba su suerte HOY, miércoles 19 de agosto. ¿Ya adquirió su boleto? En esta nota de Líbero podrá seguir EN VIVO el juego que iniciará a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), las estadísticas y las bolillas que cayeron.
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Resultados EN VIVO Sinuano Día y Noche último sorteo HOY, miércoles 19 de agosto 2026
Bienvenidos
HOY, miércoles 19 de agosto de 2026 se realizará un nuevo sorteo de Sinuano Día y Sinuano Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores, consulta los horarios de cada sorteo y comprueba tu boleto. ¡Mucha suerte!
¿Cuáles son los premios del sorteo Sinuano?
El Sinuano es un juego de chance en Colombia en el que el premio depende del número de cifras acertadas y del valor de la apuesta. El premio más alto se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden en el mismo orden, mientras que también existen pagos por acertar tres, dos o una cifra. Los principales premios son:
- 4 cifras en orden: 4.500 veces el valor apostado.
- 3 cifras en orden: 400 veces el valor apostado.
- 2 cifras en orden: 50 veces el valor apostado.
- 1 cifra en orden: 5 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
- 3 cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
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