Sinuano Día último sorteo de HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: cómo jugó, resultados y ganadores

Hoy puede ser tu día de suerte. Miles de colombianos participarán del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 27 de junio de 2026, ¿ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero siga EN VIVO el juego para acceder a los resultados EN VIVO y números ganadores.

Sinuano Día y Noche de hoy, 27 de junio, en vivo: resultados y ganadores 09:11 Bienvenidos Sigue en vivo los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 27 de junio en Colombia. Consulta horarios, estadísticas y números ganadores. ¡Suerte!

¿A qué hora juega el sorteo Sinuano de hoy?

El sorteo del Sinuano Día de HOY se juega a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de cada sorteo.

Estadística del Sinuano Día y Noche

De acuerdo con los registros y análisis, en el Sinuano Día, los números que más veces han salido son el 2, 8, 5 y 6, siendo el 2 el de mayor recurrencia en los registros históricos. En el Sinuano Noche, los dígitos con más apariciones son el 9 y el 2, seguidos por el 1, 3 y 5, que también muestran una frecuencia superior al promedio.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del Sinuano pueden adquirirse de forma presencial en los puntos de venta autorizados de la Red Gana y en otros distribuidores oficiales de juegos de suerte y azar habilitados en Colombia. Estos establecimientos se encuentran en centros comerciales, supermercados, locales de apuestas y otros puntos autorizados, donde los jugadores pueden elegir su número y modalidad de juego antes del cierre de ventas de cada sorteo.

¿Cuáles son las modalidades de juego?

El Sinuano ofrece diversas modalidades de juego para que los apostadores elijan la opción que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto. Entre las principales se encuentran el Superpleno o 4 cifras directo, en el que se debe acertar el número exacto y en el mismo orden; el 4 cifras combinado, donde basta con acertar las cuatro cifras en cualquier orden; el 3 cifras directo y 3 cifras combinado, que consideran únicamente las tres últimas cifras.

La modalidad Pata, que premia el acierto de las dos últimas cifras; la Uña, que consiste en acertar solo la última cifra; y la Quinta Balota, una modalidad adicional que permite obtener premios complementarios al acertar la cifra extra sorteada. Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades de ganar y montos de premio, según el tipo de apuesta elegida.