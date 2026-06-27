Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de junio: números ganadores y premio mayor del último sorteo

La expectativa crece entre miles de jugadores que esperan conocer si la suerte estará de su lado en el más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá. HOY, sábado 27 de junio se darán a conocer los números ganadores y el premio mayor, uno de los más atractivos de Colombia. Revisa los resultados oficiales, verifica tu billete y descubre si eres uno de los afortunados que celebrará un importante premio en esta nueva edición del tradicional juego de azar.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 20 de junio?

En el sorteo de la Lotería de Boyacá realizado el sábado 20 de junio de 2026, el premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos fue para el número 4430, de la serie 099.

Números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá del 20 de junio de 2026.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados a las 10:40 p. m. (hora de Colombia). La transmisión se puede seguir en vivo a través de canales de televisión autorizados y plataformas digitales oficiales, mientras que el número ganador y la serie se publican minutos después de finalizar el sorteo.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Los boletos de la Lotería de Boyacá pueden comprarse en los distribuidores y loteros autorizados de todo Colombia, así como en puntos de venta oficiales de juegos de suerte y azar ubicados en supermercados, centros comerciales y establecimientos especializados. Además, la lotería cuenta con canales digitales y distribuidores autorizados que permiten verificar puntos de venta y, en algunos casos, adquirir billetes de manera segura antes del cierre de ventas del sorteo de cada sábado.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá asciende a 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo, convirtiéndose en uno de los más atractivos del país. Además del premio principal, el plan de premios incluye varios premios secos de hasta 1.000 millones de pesos, así como múltiples aproximaciones y premios.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá