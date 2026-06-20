0

Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores del último sorteo

Accede a toda la información sobre el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio de 2026 y siga los resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Revisa el resultado y qué número cayó en el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio.
Revisa el resultado y qué número cayó en el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

HOY, sábado 20 de junio, la suerte vuelve a ponerse en juego y miles de apostadores permanecen atentos a uno de los juegos más esperados del país: la Lotería de Boyacá. En esta nota podrá revisar todos los detalles, cifras, resultados y combinaciones que podrían cambiar la suerte de más de un jugador en esta nueva jornada que sorteará el ansiado premio mayor de $15.000 millones de pesos más un lanzamiento adicional.

Lotería Sinuano: números ganadores del 19 de junio

PUEDES VER: ¿Ganaste? Resultados del Sinuano Día y Noche del viernes 19 de junio

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo ordinario todos los sábados a las 10:30 p. m., según su calendario oficial. Ten en cuenta que las publicaciones de resultados pueden aparecer alrededor de las 10:40 p. m., pero el horario oficial del sorteo es 22:30 hora de Colombia.

Lotería de Boyacá

Boleto del sorteo 4629 de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar los boletos de la Lotería de Boyacá en diferentes puntos autorizados a nivel nacional, como agencias y distribuidores oficiales, puntos de chance y loterías, así como en redes y plataformas autorizadas como Baloto, Gana, LottiRed y Loticolombia. También está disponible la opción de compra en línea desde su página web o canales virtuales habilitados, lo que permite adquirir el billete de forma segura desde cualquier lugar de Colombia.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es uno de los más altos del país y actualmente se ubica en los $15.000 millones de pesos colombianos. Además del premio mayor, el plan de premios incluye premios secundarios llamados 'secos', que también entregan sumas importantes de dinero a distintos ganadores en cada sorteo semanal.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo del sábado 20 de junio de 2026: predicciones GRATIS de Josie Diez Canseco para ti

  2. Sinuano Noche HOY, viernes 19 de junio, EN VIVO: resultados, estadísticas y ganadores del último sorteo

  3. Horóscopo GRATIS del viernes 19 de junio: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano