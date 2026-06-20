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Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio: RESULTADOS, premio mayor y números ganadores del último sorteo
Accede a toda la información sobre el último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio de 2026 y siga los resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!
HOY, sábado 20 de junio, la suerte vuelve a ponerse en juego y miles de apostadores permanecen atentos a uno de los juegos más esperados del país: la Lotería de Boyacá. En esta nota podrá revisar todos los detalles, cifras, resultados y combinaciones que podrían cambiar la suerte de más de un jugador en esta nueva jornada que sorteará el ansiado premio mayor de $15.000 millones de pesos más un lanzamiento adicional.
¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá realiza su sorteo ordinario todos los sábados a las 10:30 p. m., según su calendario oficial. Ten en cuenta que las publicaciones de resultados pueden aparecer alrededor de las 10:40 p. m., pero el horario oficial del sorteo es 22:30 hora de Colombia.
Boleto del sorteo 4629 de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de junio.
¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?
Puedes comprar los boletos de la Lotería de Boyacá en diferentes puntos autorizados a nivel nacional, como agencias y distribuidores oficiales, puntos de chance y loterías, así como en redes y plataformas autorizadas como Baloto, Gana, LottiRed y Loticolombia. También está disponible la opción de compra en línea desde su página web o canales virtuales habilitados, lo que permite adquirir el billete de forma segura desde cualquier lugar de Colombia.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá?
El premio mayor de la Lotería de Boyacá es uno de los más altos del país y actualmente se ubica en los $15.000 millones de pesos colombianos. Además del premio mayor, el plan de premios incluye premios secundarios llamados 'secos', que también entregan sumas importantes de dinero a distintos ganadores en cada sorteo semanal.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
- Premio Alegría: 400 millones de pesos
- Premio Ilusión: 300 millones de pesos
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos
- Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno
- Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno
- Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.
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