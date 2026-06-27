Este sábado 27 de junio, la Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de colombianos al realizar una nueva edición de su emblemático sorteo. En esta ocasión, ofrecerá un premio mayor de 15.000 millones de pesos, junto a un atractivo premio adicional, lo que generó una gran expectativa entre los participantes. Muchos de ellos esperan con ansias el anuncio de los números ganadores, con la esperanza de que la fortuna pueda transformar sus vidas en un instante. ¡Prueba tu suerte!

¿Cuáles son las loterías más populares en Colombia?

- Lotería de Bogotá

- Lotería de Boyacá

- Lotería del Cauca

- Lotería Cruz Roja

- Lotería de Cundinamarca

- Lotería del Huila

- Lotería de Manizales

- Extra de Colombia

- Lotería de Medellín

- Lotería del Meta

- Lotería del Quindío

- Lotería de Risaralda

- Lotería de Santander

- Lotería del Tolima

- Lotería del Valle

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los secos de la Lotería de Boyacá representan premios secundarios que se otorgan junto al premio mayor y forman parte del sistema oficial de recompensas del sorteo. Esta modalidad incluye diversas categorías con montos significativos. Destaca el seco denominado Fortuna, que alcanza cerca de 1.000 millones de pesos.

Entre los otros secos se encuentran Alegría, que varía entre 300 y 400 millones, y Esperanza, que ofrece 100 millones. Además, se distribuyen varios premios de 50 millones, así como numerosos de 20 y 10 millones, lo que incrementa las oportunidades de ganar para los participantes.

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se lleva a cabo cada sábado a las 10.30 p. m. (hora de Colombia). Los resultados del premio mayor y las series comienzan a ser publicados y transmitidos poco después, entre las 10.40 p. m. y las 10.45 p. m.