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Juan Pablo II remece el mercado y ficha a campeón de la Copa Sudamericana: "¡Bienvenido!"

Juan Pablo II fichó a un futbolista con pasado campeón de la Copa Sudamericana, reforzando su plantel de cara al Torneo Clausura 2026.

Eduardo Chirinos
Juan Pablo II ficha a campeón de la Copa Sudamericana.
Juan Pablo II ficha a campeón de la Copa Sudamericana. | Foto: Composición Líbero
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Juan Pablo II no la pasa bien en la Liga 1. El cuadro de Chongoyape terminó el Torneo Apertura en el puesto 17, muy comprometido con la zona de descenso y por ello busca hacer un mejor papel en el Torneo Clausura que le permita alejarse de los últimos lugares. En ese sentido, el club anunció el fichaje de un jugador que fue campeón de la Copa Sudamericana.

Sport Boys apelará a sanción impuesta por la Comisión de Licencias.

PUEDES VER: Sport Boys anuncia apelación sobre resta de puntos en la Liga 1: "Pedimos tranquilidad..."

El nuevo fichaje de Juan Pablo II para el Torneo Clausura 2026

A través de sus redes sociales, Juan Pablo II anunció el fichaje de Nicolás Leguizamón, delantero argentino que llega al torneo local tras su paso por el fútbol ecuatoriano, donde jugó por Deportivo Cuenca. El flamante refuerzo de los Auriblancos también fue campeón de la Copa Sudamericana en 2020 con Defensa y Justicia de Argentina, aunque tuvo una participación secundaria en el equipo que en ese entonces dirigía Hernán Crespo.

"¡Bienvenido, Nicolás Leguizamón!. Que sea el inicio de una gran historia defendiendo estos colores. ¡Vamos con todo!", se lee en la publicación de Juan Pablo II en su cuenta oficial de Facebook.

Nicolás Leguizamón

Nicolás Leguizamón jugará en Juan Pablo II.

Además de los clubes mencionados, Leguizamón también defendió las camisetas de Colón de Argentina (entre 2015 y 2024), Central Córdoba (2022-2023) y Juventud de Las Piedras de Uruguay (2024-2025).

¿Cuándo juega Juan Pablo II en el Torneo Clausura?

Cabe precisar que Juan Pablo II hará su debut en el Torneo Clausura este viernes 17 de julio a la 1 de la tarde (hora peruana), cuando visite en el estadio Héroes de San Ramón a su similar de FC Cajamarca. Ambos equipos buscarán sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Recordemos que los cajamarquinos marchan en el puesto 14 con apenas 17 puntos.

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