A pocas horas del inicio del Torneo Clausura 2026, Sport Boys recibió una ingrata noticia: la resta de 2 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 por parte de la Comisión de Licencias. Ante esta situación, la directiva del cuadro rosado rompió su silencio y aseguró que tomará cartas en el asunto.

Sport Boys tomará medidas legales

A través de un comunicado en sus redes sociales, la directiva de Sport Boys anunció que su área legal ya trabaja para apelar la quita de puntos. En ese sentido, exhortó a sus hinchas a la calma y cuestionó la medida impuesta por la Comisión de Licencias de la LFP.

“El área legal de nuestra institución apelará a dicha sanción en las próximas horas ya que no la encuentra conforme a derecho. Le pedimos tranquilidad a nuestra fiel hinchada y les aseguramos que lucharemos para que se respete lo que hemos ganado en cancha”, se lee en el comunicado del cuadro chalaco.

Sport Boys apelará a resta de puntos en la Liga 1.

¿Por qué le restaron puntos a Sport Boys?

Como se recuerda, la Comisión de Licencias de la Liga de Fútbol Profesional Peruana resolvió sancionar a la 'Misilera' con la deducción de dos puntos en la tabla acumulada del torneo local por el incumplimiento de sus obligaciones laborales y/o contractuales correspondientes al mes de abril del 2026.

Cabe precisar que el club ADT de Tarma también fue sancionado por el mismo motivo por la Comisión de Licencias. Sin embargo, el 'Vendaval Celeste' únicamente perdió un punto de cara al inicio del Torneo Clausura.

Sport Boys debutará en el Torneo Clausura

El conjunto rosado hará su debut en el Torneo Clausura 2026 este domingo 19 de julio a las 11 de la mañana (hora peruana) cuando visite a Los Chankas en Andahuaylas.