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La Tinka de HOY, miércoles 19 de agosto: cuál es el pozo millonario, a qué hora juega y resultados

Sigue EN VIVO el sorteo La Tinka de HOY, miércoles 19 de agosto y conoce si te llevaste el jugoso pozo millonario que excede los 24 millones de soles ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 19 de agosto.
Sigue EN VIVO los resultados del sorteo La Tinka de HOY, miércoles 19 de agosto. | Composición: Líbero/Intralot
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Hoy tu vida puede cambiar gracias a La Tinka, que premiará el pozo millonario de S/24'508.776. Los participantes pueden jugar desde 5 soles y marcar las seis bolillas que creen que los convertirán en el próximo millonario del Perú. ¿A qué hora es el sorteo y qué bolillas cayeron más veces? Te brindamos toda la información que debes conocer.

Revisa los resultados del sorteo La Tinka que se jugó este domingo 16 de agosto.

PUEDES VER: Resultados La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y pozo millonario

¿A qué hora se juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza a las 10:50 p. m., y los resultados pueden seguirse en vivo a través de América TV. Además, quienes deseen participar deben tener en cuenta que el horario de cierre para realizar sus jugadas es a las 9:50 p. m. del día del sorteo.

¿Qué bolillas han salido más veces en La Tinka?

Las estadísticas históricas de La Tinka muestran que las bolillas que más veces han sido extraídas son el 12, 13, 14, 36, 35 y 24, considerando los sorteos acumulados desde el inicio del juego.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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