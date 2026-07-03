El Sinuano Día y Noche, una de las loterías más populares de Colombia, continúa con su rutina diaria y realiza dos sorteos que atraen a miles de apostadores en todo el país. Este juego de azar se celebra todos los días y ofrece resultados tanto en la tarde como en la noche. A continuación, todo lo que debes saber sobre los eventos más recientes. ¿Cuáles serán los números ganadores este viernes 3 de julio?

Últimos resultados del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 3 de julio: números ganadores 11:32 ¿A qué hora se juega el Sinuano Día? El sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo hoy a las 2.30 p. m., hora colombiana, y será transmitido en vivo. Los participantes podrán seguir el evento en tiempo real para conocer los resultados y posibles ganadores. 10:40 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 3 de julio Bienvenidos al sorteo Sinuano. Hoy, viernes 3 de julio de 2026, se realizan Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta los resultados oficiales, números ganadores y horarios, y verifica tu suerte.

Loterías populares de Colombia

- Lotería de Bogotá

- Lotería de Boyacá

- Lotería del Cauca

- Lotería Cruz Roja

- Lotería de Cundinamarca

- Lotería del Huila

- Lotería de Manizales

- Extra de Colombia

- Lotería de Medellín

- Lotería del Meta

- Lotería del Quindío

- Lotería de Risaralda

- Lotería de Santander

- Lotería del Tolima

- Lotería del Valle

¿Cuáles son los premios del plan Sinuano?

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4.500 veces.

- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.

- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano Día se realiza alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia). El Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10.30 p. m. No obstante, en días festivos o domingos, el horario puede variar y, en algunos casos, el sorteo se realiza hacia las 8.30 p. m.