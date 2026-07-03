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Resultados del Sinuano Día HOY, viernes 3 de julio, EN VIVO: conoce los números ganadores de la lotería en Colombia
El Sinuano, uno de los chances más populares, genera gran expectativa en cada sorteo. A continuación, los resultados oficiales, horarios y tendencias recientes.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se juega el Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo hoy a las 2.30 p. m., hora colombiana, y será transmitido en vivo. Los participantes podrán seguir el evento en tiempo real para conocer los resultados y posibles ganadores.
El Sinuano Día y Noche, una de las loterías más populares de Colombia, continúa con su rutina diaria y realiza dos sorteos que atraen a miles de apostadores en todo el país. Este juego de azar se celebra todos los días y ofrece resultados tanto en la tarde como en la noche. A continuación, todo lo que debes saber sobre los eventos más recientes. ¿Cuáles serán los números ganadores este viernes 3 de julio?
PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 2 de julio: estadísticas y cómo se jugó el último sorteo
Últimos resultados del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 3 de julio: números ganadores
¿A qué hora se juega el Sinuano Día?
El sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo hoy a las 2.30 p. m., hora colombiana, y será transmitido en vivo. Los participantes podrán seguir el evento en tiempo real para conocer los resultados y posibles ganadores.
Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 3 de julio
Bienvenidos al sorteo Sinuano. Hoy, viernes 3 de julio de 2026, se realizan Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta los resultados oficiales, números ganadores y horarios, y verifica tu suerte.
Loterías populares de Colombia
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
¿Cuáles son los premios del plan Sinuano?
Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4.500 veces.
- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.
- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.
- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.
¿A qué hora juega el Sinuano?
El sorteo Sinuano Día se realiza alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia). El Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10.30 p. m. No obstante, en días festivos o domingos, el horario puede variar y, en algunos casos, el sorteo se realiza hacia las 8.30 p. m.
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