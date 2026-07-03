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Resultados del Sinuano Día HOY, viernes 3 de julio, EN VIVO: conoce los números ganadores de la lotería en Colombia

El Sinuano, uno de los chances más populares, genera gran expectativa en cada sorteo. A continuación, los resultados oficiales, horarios y tendencias recientes.

Melanni Miranda
Conoce EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 3 de julio.
Conoce EN VIVO los resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 3 de julio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz

MOMENTOS DESTACADOS

11:32

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo hoy a las 2.30 p. m., hora colombiana, y será transmitido en vivo. Los participantes podrán seguir el evento en tiempo real para conocer los resultados y posibles ganadores.

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El Sinuano Día y Noche, una de las loterías más populares de Colombia, continúa con su rutina diaria y realiza dos sorteos que atraen a miles de apostadores en todo el país. Este juego de azar se celebra todos los días y ofrece resultados tanto en la tarde como en la noche. A continuación, todo lo que debes saber sobre los eventos más recientes. ¿Cuáles serán los números ganadores este viernes 3 de julio?

Lotería El Sinuano: resultados de los sorteos diarios

PUEDES VER: Resultados del Sinuano Día y Noche del jueves 2 de julio: estadísticas y cómo se jugó el último sorteo

Últimos resultados del Sinuano Día y Noche hoy, viernes 3 de julio: números ganadores

11:32
3/7/2026

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se llevará a cabo hoy a las 2.30 p. m., hora colombiana, y será transmitido en vivo. Los participantes podrán seguir el evento en tiempo real para conocer los resultados y posibles ganadores.

10:40
3/7/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 3 de julio

Bienvenidos al sorteo Sinuano. Hoy, viernes 3 de julio de 2026, se realizan Sinuano Día y Sinuano Noche. Consulta los resultados oficiales, números ganadores y horarios, y verifica tu suerte.

Loterías populares de Colombia

- Lotería de Bogotá

- Lotería de Boyacá

- Lotería del Cauca

- Lotería Cruz Roja

- Lotería de Cundinamarca

- Lotería del Huila

- Lotería de Manizales

- Extra de Colombia

- Lotería de Medellín

- Lotería del Meta

- Lotería del Quindío

- Lotería de Risaralda

- Lotería de Santander

- Lotería del Tolima

- Lotería del Valle

¿Cuáles son los premios del plan Sinuano?

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4.500 veces.

- Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

- Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.

- Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El sorteo Sinuano Día se realiza alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia). El Sinuano Noche se juega aproximadamente a las 10.30 p. m. No obstante, en días festivos o domingos, el horario puede variar y, en algunos casos, el sorteo se realiza hacia las 8.30 p. m.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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