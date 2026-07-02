Resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 2 de julio, EN VIVO: estadísticas y cómo se jugó el último sorteo

El sistema de apuestas permanentes en Colombia empieza este jueves 2 de julio del 2026 una nueva jornada de seguimiento masivo al popular Sinuano Día y Noche, uno de los chances más jugados del país. Desde primeras horas, apostadores en distintas regiones, con especial movimiento en la región Caribe, consultan el resultado del último sorteo y mantienen viva la expectativa por los números ganadores y las estadísticas recientes de este juego tradicional.

Últimos resultados del Sinuano Día y Noche hoy, 2 de julio: números ganadores 10:49 Bienvenidos HOY se realiza una nueva edición del sorteo Sinuano. En unas horas, te revelaremos los números ganadores, la hora del sorteo y podrás verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 2 de julio?

Hasta el momento, la atención está puesta en la actualización oficial de los resultados correspondientes al sorteo del Sinuano del 1 de julio del 2026, el más reciente dentro de la programación habitual de este chance en Colombia. Como es costumbre, los jugadores esperan la confirmación de las cuatro cifras ganadoras que determinan los premios principales, así como las aproximaciones y combinaciones derivadas.

Resultados y números ganadores del Sinuano del 1 de julio del 2026

Los números ganadores del Sinuano Día del miércoles 1 de julio del 2026 son: 4, 2, 5, 2 | La quinta: 5

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día y Noche en Colombia cuenta con dos sorteos diarios programados para brindar resultados a los apostadores todos los días del año. El sorteo de Sinuano Día se realiza a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se realiza a las 10.30 p. m.

Es importante tener en cuenta que durante domingos y días festivos en Colombia, el horario habitual cambia y el sorteo nocturno se adelanta, por lo que se realiza a las 8.30 p. m. y mantiene así la continuidad del juego dentro de su programación especial.