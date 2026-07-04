Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 4 de julio: estadísticas y números ganadores de la lotería.

El Sinuano Día y Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe, gracias a su formato accesible y sorteos diarios. HOY, sábado 4 de julio de 2026, numerosos jugadores estarán a la expectativa con la esperanza de conocer los resultados y descubrir si sus números serían los ganadores en esta emocionante jornada. ¿La suerte podrá cambiar tu vida?

Sinuano Día y Noche de hoy, 4 de julio: resultados, números ganadores y estadísticas 09:55 ¿Qué jugó Sinuano Noche? Estos son los números ganadores del Sinuano Noche de ayer, viernes 3 de julio de 2026: 9 - 3 - 5 - 1 | La Quinta: 5 09:54 Bienvenido Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 4 de julio de 2026. Consulta aquí los números ganadores de ambos sorteos, los resultados oficiales y los horarios del Sinuano para verificar si la suerte está de tu lado.

¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?

Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record. Además, es posible comprarlos a través de plataformas digitales que cuenten con un convenio específico para facilitar esta transacción.

Plan de premios del Sorteo Sinuano

- Si aciertas las 4 cifras en el orden correcto, el premio equivale a 4.500 veces lo apostado.

- Si aciertas 3 cifras en el orden exacto, la apuesta se multiplica cerca de 400 veces.

- Si aciertas 2 cifras en el orden correcto, el pago es 50 veces lo jugado.

- Si aciertas solo 1 cifra, la apuesta se multiplica por 5.

¿A qué hora se juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano se realiza diariamente, con el Sinuano Día está programado para las 2.30 p. m. y el Sinuano Noche a las 10.30 p. m. de lunes a sábado. Sin embargo, los domingos y festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8.30 p. m. Esta dinámica permite a los participantes disfrutar de las distintas modalidades de juego en horarios establecidos.