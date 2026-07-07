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Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO
A continuación, conoce los duelos de este miércoles 8 de julio. Aquí los horarios, canales de TV y dónde ver los partidos de hoy.
Este miércoles 8 de julio no habrá partidos por los cuartos de final del Mundial 2026, pero sí habrá acción en otros torneos internacionales, como la clasificación a la Champions League y la Conference League. Además, también se jugarán encuentros en el fútbol ecuatoriano y boliviano. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Kairat Almaty vs Sutjeska
|10.00 a. m.
|Canal Gol Brasil
|Flora vs Iberia 1999
|11.00 a. m.
|Soccernet
|ML Vitebsk vs Univ. Craiova
|12.00 p. m.
|Digi Sport 1
|Petocub vs Egnatia
|12.00 p. m.
|We Sport Moldavia
Partidos de hoy por la Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Zira vs Torpedo Kutaisi
|11.00 a. m.
|Idman TV
|Connah’S Q. vs FC Ballkani
|12.30 p. m.
|VeikkausTV
|Differdange vs Ilves
|12.30 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Oruro vs Universitario de Vinto
|5.00 p. m.
|Entel Gol
|Real Potosí vs Academia del Balompie
|7.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Dep. Santo Domingo vs Ind. del Valle
|5.30 p. m.
|DSports y DGO
|Ind. Juniors vs LDU Quito
|8.00 p. m.
|DSports y DGO
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