Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

Este miércoles 8 de julio no habrá partidos por los cuartos de final del Mundial 2026, pero sí habrá acción en otros torneos internacionales, como la clasificación a la Champions League y la Conference League. Además, también se jugarán encuentros en el fútbol ecuatoriano y boliviano. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Champions League

Partido Horario Canal Kairat Almaty vs Sutjeska 10.00 a. m. Canal Gol Brasil Flora vs Iberia 1999 11.00 a. m. Soccernet ML Vitebsk vs Univ. Craiova 12.00 p. m. Digi Sport 1 Petocub vs Egnatia 12.00 p. m. We Sport Moldavia

Partidos de hoy por la Conference League

Partido Horario Canal Zira vs Torpedo Kutaisi 11.00 a. m. Idman TV Connah’S Q. vs FC Ballkani 12.30 p. m. VeikkausTV Differdange vs Ilves 12.30 p. m. Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Real Oruro vs Universitario de Vinto 5.00 p. m. Entel Gol Real Potosí vs Academia del Balompie 7.00 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador