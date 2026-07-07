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Partidos de hoy, miércoles 8 de julio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

A continuación, conoce los duelos de este miércoles 8 de julio. Aquí los horarios, canales de TV y dónde ver los partidos de hoy.

Gary Huaman
Acá podrás conocer la programación de los partidos de este miércoles.
Acá podrás conocer la programación de los partidos de este miércoles. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 8 de julio no habrá partidos por los cuartos de final del Mundial 2026, pero sí habrá acción en otros torneos internacionales, como la clasificación a la Champions League y la Conference League. Además, también se jugarán encuentros en el fútbol ecuatoriano y boliviano. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal

Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Kairat Almaty vs Sutjeska10.00 a. m.Canal Gol Brasil
Flora vs Iberia 199911.00 a. m.Soccernet
ML Vitebsk vs Univ. Craiova12.00 p. m.Digi Sport 1
Petocub vs Egnatia12.00 p. m.We Sport Moldavia

Partidos de hoy por la Conference League

PartidoHorarioCanal
Zira vs Torpedo Kutaisi11.00 a. m.Idman TV
Connah’S Q. vs FC Ballkani12.30 p. m.VeikkausTV
Differdange vs Ilves12.30 p. m.Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Oruro vs Universitario de Vinto5.00 p. m.Entel Gol
Real Potosí vs Academia del Balompie7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Dep. Santo Domingo vs Ind. del Valle5.30 p. m.DSports y DGO
Ind. Juniors vs LDU Quito8.00 p. m.DSports y DGO
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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