FIFA abrió investigación por caso de racismo a Speed en el Argentina vs Cabo Verde: "Es una..."

Hace unos días se llevó a cabo el encuentro entre Argentina y Cabo Verde. Sin embargo, esta gran victoria por el Mundial 2026 vivió un momento extradeportivo que muy pocos hinchas que observaron el partido por televisión o vía streaming vieron.

Y es que se conoció que la FIFA abrió una investigación contra el streamer Speed. ¿Por qué? Esto se debe a que el famoso creador de contenido fue víctima de insultos racistas por parte de un grupo de aficionados argentinos que se encontraban en las gradas, opacando así la victoria albiceleste.

FIFA abrió investigación por caso de racismo a Speed

A través de sus redes sociales, la máxima entidad del deporte informó que tomó conocimiento del incidente que involucró a hinchas y al youtuber en el cotejo celebrado el 3 de julio en el Estadio Miami. Por ello, decidió abrir una investigación.

“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad”.

“La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y IShowSpeed en el Estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación”.

“La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte”, dieron a conocer.

Comunicado de la FIFA

¿Qué le pasó a Speed en el partido de Argentina contra Cabo Verde por el Mundial?

Como se sabe, el reconocido streamer retransmite en directo sus reacciones al partido en el propio estadio, debido a que cerró un acuerdo con la FIFA para hacerlo en algunos encuentros del Mundial 2026.

En ese contexto, en el video se puede observar claramente cómo hinchas argentinos lo llenan de insultos racistas, en una situación que incomodó bastante al extrovertido influencer.