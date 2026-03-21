Juan Reynoso dejó de ser técnico de FBC Melgar tras malos resultados en la Liga 1

FBC Melgar informó mediante un comunicado oficial que Juan Reynoso dejó de ser su director técnico tras un acuerdo mutuo, luego de no haber logrado los resultados esperados en el Torneo Apertura de la Liga 1 y en la Copa Sudamericana 2026.

Juan Reynoso dejó de ser técnico de FBC Melgar tras malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1

La administración de Melgar decidió terminar el vínculo contractual que tenía con Reynoso hasta diciembre de 2026 debido al bajo rendimiento en el Apertura de la Liga 1 y la eliminación en la Sudamericana.

"FBC Melgar informa que, de mutuo acuerdo entre el club y Juan Reynoso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", comienzan comunicando.

Juan Reynoso disputó un total de ocho fechas en el Torneo Apertura bajo la dirección técnica del equipo arequipeño, logrando tres derrotas, tres victorias y dos empates

FBC Melgar comunicó que Juan Reynoso no es más director técnico del club arequipeño.

Asimismo, tuvo la oportunidad de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 ante Cienciano, sin embargo no salió airoso quedando eliminado.

"Juan siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en el 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo aquí. Melgar siempre será su casa", continuaron.

"Con agradecimiento a Juan y a todo su equipo técnico por su labor, compromiso y dedicación en este periodo, les deseamos éxito en sus futuros desafíos profesionales", concluyó el comunicado.

¿Quién será nuevo técnico de FBC Melgar?

FBC Melgar informó en el mismo comunicado oficial que Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega serán técnicos interinos del club arequipeño mientras la administración busca al nuevo técnico en reemplazo de Juan Reynoso.