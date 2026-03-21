Javier Rabanal ya piensa en Alianza Lima: el sorpresivo cambio que hará para el clásico

Javier Rabanal, DT de Universitario de Deportes, ya analiza el clásico ante Alianza Lima y puede hacer un tremendo experimento al mismo estilo que Pablo Guede.

Francisco Esteves
Dentro de poco, luego de la pausa por fecha FIFA, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Con miras al clásico del fútbol peruano, Javier Rabanal tiene en mente hacer un inesperado experimento al mismo estilo que Pablo Guede, DT de lo blanquiazules.

Previo al inicio del partido con Comerciantes Unidos se pudo conocer que el director técnico de lo merengues decidió colocar a Miguel Vargas como portero titular en lugar de Diego Romero, quien venía siendo el portero titular en Ate luego de su breve paso por Banfield de Argentina. Esto sorprendió a toda la afición.

Por ello, el periodista Gustavo Peralta indagó en el asunto y contó a L1 MAX qué está pasando por la mente del entrenador español. “Rabanal dijo que le pareció muy poco darle un partido a Vargas que se ha entrenado muy bien y necesitaba un premio (...) Va a decidir al arquero del clásico después de este partido”, indicó.

De esta forma, es sumamente probable que Universitario de Deportes termine usando a Miguel Vargas como guardameta titular ante Alianza Lima, algo totalmente inesperado porque Diego Romero parecía inamovible del once ideal. Lo cierto es que todavía no está confirmado.

Universitario vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal

Universitario recibirá a Alianza Lima el sábado 4 de abril desde las 15.00 horas de Perú. Asimismo, la transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto.

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

